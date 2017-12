Historier fra arkivet

2. december 1987

Pædagogisk nedtur

Et dårligt forhold mellem GIC/EBs nye træner og holdets to profiler er blevet klubbens problem

GLOSTRUP. GIC/EB – Glostrups ene håndboldklub med divisionstraditioner – er nu også på damesiden på vej ud i den helt afgørende nedtur. Kursen er afstukket direkte mod 3. division, og p.t. ligner det den mest klokkerene nedrykning i DHFs historie.

Klubben har reelt været uden ledelse i flere år. Nu er en lille kerne af herrespillere gået ind i arbejdet med sponsorer, og derfor er det synd, at klubbens flagskib – kvindeholdet i 2. division øst – på en urimelig baggrund viser opløsningstendenser.

Årsagerne er mange, men de primære er, at den ny træner, Preben Poulsen, har jaget holdets to bedste spillere på porten. Ikke rar (vel ej heller populær) læsning hos de øvrige på holdet, men sådan er kendsgerningerne.

Farvel og tak

Før sæsonen rigtigt kom igang, gik Preben Poulsen og de to ”stjerner” Sannie Ravn og Anne Boesen galt i byen. Adskillige gange har Preben Poulsen overfor Folkebladet hakket de to spillere ned under gulvbrædderne med ”spillere, der ikke gider træne”, ”spillere der vil bestemme det hele” o.s.v…

-rik

3. december 1997Planerne om nye butikker og boliger på Stationsforpladsen i Vallensbæk må udskydes, siger Miljøministeriet. Hockerup er helt uenig, og vil nu mødes med miljøministerenVALLENSBÆK. I et brev til miljø- og energiminister Svend Auken fastholder Kurt Hockerup ønsket om et personligt møde med ministeren.Det gør han, fordi planerne om et 3.000 kvadratmeter stort butiksareal samt boliger på Stationsforpladsen nu ser ud til at skulle forsinkes yderligere. I værste fald skønner Kurt Hockerup, at der vil gå omkring fire år, før byggeriet er klar til at blive taget i brug.– Og i løbet af de fire år, vil folk have vænnet sig til at købe ind andre steder uden for kommunen, så det bliver svært at få kunderne hjem igen, hævder Kurt Hockerup, der ikke er i tvivl om, at Vallensbæk får tilladelse til byggeriet, når Københavns Amt har færdiggjort sine planer, netop fordi det er helt i overensstemmelse med lovens intentioner.– Vi ved, at 65 procent af dagligvarehandelen foregår uden for kommunen – det vil sige, at folk kører langt i deres biler for at handle. Intentionen fra Miljøministeriets side er, at få folk til at handle lokalt fordi det er mest miljørigtigt – og desuden at butikkerne skal være placeret tæt på offentlig transport. Vores planer kan ikke falde bedre i tråd med disse intentioner, erklærer Kurt Hockerup.– Derfor er det også vanvittigt, at vi skal udskyde projektet på grund af bureaukratiske detaljer.

Afventer ny plan

Grunden til stridighederne om byggeriet er, at Folketinget har vedtaget et stop for de fleste former for større butiksbyggeri. Man vil ikke have mere byggeri, før amterne har færdiggjort samlede planer for udviklingen i butiksbyggeriet. Det sker for at sikre, at butikkerne kommer til at ligge hensigtsmæssigt placeret nær offentlig transport.

Tob