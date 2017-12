Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

Af Mette Agner Clausen

16. december 1987

De fik årets idræts­lederpris i Brøndby

Jørgen Folkersen, BIF, og Per Stripp, Brøndby Karate Kokai, modtog årets idrætsleder-priser på rådhuset

BRØNDBY. – Et fantastisk stykke arbejde.

Det er slet og ret, hvad der ligger til grund for uddelingen af årets idrætslederpsiser i Brøndby Kommune.

I overværelse af et eneste kommunalbestyrelsesmedlem, nemlig borgmester Kjeld Rasmussen, samt et lille udpluk fra idrættens verden, modtog miniputlederen Jørgen Folkersen, BIF, og den kendte karateleder fra Brøndby Karate Kokai, Per Stripp, årets to fornemme idrætslederpriser.

En dejlig cadeau til to ledere, der hver på deres måde har sat præg på idrætten i Brøndby.

Tak til alle

Efter at have budt velkommen til den traditionelle reception, benyttede borgmesteren lejligheden til på kommunalbestyrelsens vegne at takke alle i den frivillige sektor.

Det er i år 21. gang Brøndby Kommune uddeler idrætslederpriser, og det er for mig en lige så stor glæde denne gang som det har været alle de tidligere år at være sammen med jer idrætsfolk, der repræsenterer den store skare af ledere og trænere, der i det daglige sjældent er fremme i rampelyset. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige jer alle tak for den idsats, der ydes på alle niveau’er i idrætsforeningerne til gavn for kommunens borgere og ikke mindst de unge.

-rik



Gunner Larsen’s snævre flertal

Gunner Larsen blev med ni stemmer genvalgt som borgmester, da der i torsdags var konstitueringsmøde i Glostrup. SF’s Arne Christensen fik de otte borgerlige stemmer

GLOSTRUP. Gunner Larsen er klar til endnu fire år på borgmesterposten.

Det blev formelt bekræftet i torsdag, da den nye kommunalbestyrelse blev konstitueret.

Gunner Larsen sagde i sin velkomsttale, at nu skulle den nye kommunalbestyrelse trække i arbejdstøjet, og han appellerede samtidig til den nye kommunalbestyrelse om at glemme de skærmydsler og stridigheder, der havde været mellem partierne i løbet af valgkampen.

– Glem fortiden og se i stedet fremad, lød opfordringen fra Gunner Larsen, inden politikerne gik over til afstemningen om, hvem der skulle være Glostrups kommende borgmester.

De syv socialdemokrater og to SF’ere stemte alle på Gunner Larsen, præcis som de to partier havde aftalt, da de i slutningen af november indgik en samarbejdsaftale for de kommende fire år. 17. december 1997Gunner Larsen blev med ni stemmer genvalgt som borgmester, da der i torsdags var konstitueringsmøde i Glostrup. SF’s Arne Christensen fik de otte borgerlige stemmerGLOSTRUP. Gunner Larsen er klar til endnu fire år på borgmesterposten.Det blev formelt bekræftet i torsdag, da den nye kommunalbestyrelse blev konstitueret.Gunner Larsen sagde i sin velkomsttale, at nu skulle den nye kommunalbestyrelse trække i arbejdstøjet, og han appellerede samtidig til den nye kommunalbestyrelse om at glemme de skærmydsler og stridigheder, der havde været mellem partierne i løbet af valgkampen.– Glem fortiden og se i stedet fremad, lød opfordringen fra Gunner Larsen, inden politikerne gik over til afstemningen om, hvem der skulle være Glostrups kommende borgmester.De syv socialdemokrater og to SF’ere stemte alle på Gunner Larsen, præcis som de to partier havde aftalt, da de i slutningen af november indgik en samarbejdsaftale for de kommende fire år. Systemskifte

Som tidligere omtalt i Folkebladet meddelte de borgerlige partier umiddelbart efter Socialdemokratiet og SF havde offentliggjort deres valgsamarbejde, at de ville pege på SF’s Arne Christensen som ny borgmester. Det ord holdt de ved torsdagens konstitueringsmøde. Såvel Venstres Leif Olsen, Det Konservative Folkepartis Lise Henriksen, samt Glostrup-Listens Ove Bjerregaard-Madsen pegede på, at det var ønsket om et systemskifte og en ny borgmester, der fik de borgerlige til at pege på Arne Christensen.

Tob

19. december 2007

Ellemann blev integrationsordfører

Karen Ellemann fik et par tunge ordførerskaber, da Venstre fordelte posterne

HELE OMRÅDET. Den første måned er nu gået siden Folketingsvalget 13. november, hvor Venstres kandidat på Vestegnen, Karen Ellemann, blev valgt ind med over 5.000 personlige stemmer fordelt over hele storkredsen. Hun blev Venstres kandidat nummer to og forfulgte dermed kredsens store stemmesluger, undervisningsminister Bertel Haarden.

– Jeg er utrolig glad for den modtagelse, jeg har fået i min valgkreds, og jeg er meget beæret over den støtte og tiltro, som jeg er blevet vist, med de mange personlige stemmer. Stor tak til alle som har stemt på mig, siger Karen Ellemann.

– Da jeg lige trådte ind på Borgen første gang, var det virkelig en overvældende følelse. Den historie og den atmosfære, som Christiansborg rummer, er virkelig fantastisk. Man kan ikke føle andet end en vis form for ydmyghed over at være en del af det hele.

Karen Ellemann blev ved Venstres konstituering valgt som ordfører for Integration og Familie. Disse poster er traditionelt meget tunge ordførerposter.

– Siden jeg startede i Folketinget, er det gået stærkt. Rigtig stærkt. Mine ordførerposter er virkelig nogle spændende områder, som jeg har kastet mig over med stor entusiasme og engagement. Det er meget vigtige områder, som der er meget stor fokus på. Også på disse områder vil jeg lade mig inspirere og finde opbakning fra baglandet i min valgkreds.