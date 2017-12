John Engelhardt valgt som borgmester

GLOSTRUP. Med stemmerne 10 - 9 blev John Engelhardt (V) genvalgt som borgmester i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag aften var der konstituerende møde i den nye kommunalbestyrelse i Glostrup. Her skulle de nye medlemmer for første gang sidde på deres pladser og for første gang række hånden op til en afstemning. Den første afstemning var om hvem, der skal være borgmester. Vestre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti med i alt ti stemmer stemte på John Engelhardt, mens Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, og Enhedslisten med i alt ni stemmer pegede på Lisa Ward (S).

Derefter blev medlemmerne af de stående udvalg udpeget. Udvalgene valgte efterfølgende formænd og næstformænd.

Flemming Ørhem (DF) fortsætter som formand for Miljø- og Teknikudvalget, Dan Kornbek Christiansen (K) overtager formandsposten i Kulturudvalget, Piet Papageorge (V) overtager formandsposten i Børne- og Skoleudvalget, Lars Thomsen (V) fortsætter som formand for Social- og Sundhedsudvalget, Pia Dahlin (DF) bliver formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

Der var også valg til en lang række andre bestyrelser. Hvem der blev valgt til dem, kan ses på Glostrup Kommunes hjemmeside.