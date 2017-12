Julekoncert i Glostrup Sogn

Forrige lørdag var der julekoncert i Østervangkirken Foto: Rune Hansen

GLOSTRUP. Forrige lørdag afholdt Glostrup Sogns spire-børne- og ungdomskor deres julekoncert i en fyldt kirke

Af Jesper Ernst Henriksen

Først blev der mørkt og stille – og så listede julelysene sig ind i kirkerummet, da spire-børne- og ungdomskoret indledte koncerten med et smukt og stemningsfuldt luciaoptog.

Kirken var fyldt med glade og forventningsfulde kirkegængere, forældre, søskende og bedsteforældre, der var kommet for at høre resultatet af børnenes ihærdige øvning, og de blev ikke skuffede. Efter luciaoptoget underholdt sopranen Louise McClelland Jacobsen med et par juleklassikere – blandt andet en arie fra Händels Messias – og så var det atter korenes tur. De allermindste i spirekoret sang om adventskranse og julebjælder, mens børne- og ungdomskoret formidlede julens budskab med deres fine og flerstemmige sange og klange. Koncerten sluttede af med, at alle i fællesskab sang ”Dejlig er jorden”. Og det var lige, hvad den var i denne sene eftermiddagsstund.