Julemanden klatrede ned af højhuset

Julemanden kravlede mandag ned af Ulsøparken 6. Mange kiggede med, da det skete. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Mandag klatrede julemanden ned af et af højhusene i Ulsøparken

Af Heiner Lützen Ank

De fleste af os er opdraget med forestillingen om, at det er Rudolf og de andre rensdyr, der kører rundt med julemanden i en kane.

Denne forestilling stod imidlertid for skud sidste mandag. Her kravlede julemanden nemlig ned af et af højhusene i Brøndby Strand, Ulsøparken 6.

Men det virkede ikke til at forstyrre den almindelige julestemning, for mange var mødt op for at overvære julemandens utraditionelle komme.