Lørdag blev der afholdt julemarked i Middelalderlandsbyen. Foto: Steen Larsen

BRØNDBY. Lørdag var der julemarked i Middelalderlandsbyen. Cirka 400 mennesker var med

Af Heiner Lützen Ank

400 mennesker var lørdag mødt op i Middelalderlandsbyen for at være med til årets julemarked.

Der blev støbt stearinlys, slået reb, slynget garn, støbt tinsmykker, solgt smykker og lækkerier. Desuden var der besøg af Sindres ætlinge, som viste våben, tasker og keramik samt en ulvehund.

Der var to koncerter med Stella Splendens som sang og spillede blokfløjte med musik fra middelalderen. Coetus Runa stod for varm suppe, og Korsfarerne deltog med salg af mjød og klaske rotte og afsluttede dagen med at fyre bliden af.