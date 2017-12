Kampen imod You(Not)See

DEBAT. Af Per Buch Larsen, Ved Lindelund 177, 2605 Brøndby

Af Per Buch Larsen, Ved Lindelund 177, 2605 Brøndby

Den seneste afbrydelse af YouSees TV og bredbånd startede her om middagen i Lindehave grundejerforeningerne, Brøndbyøster den 10. november og varede hele 50 timer.

YouSee fortalte, at det var fast politik aldrig at informere om den egentlige årsag til den tekniske fejl.

Jeg kunne dog på YouSees Facebookside oplyse, at, da jeg var ude at gå med hunden om søndagen, den 12., gik jeg forbi vores lokale telefoncentral, hvor porten var åben, og indenfor var der parkeret hele to teknikervogne, hvilket ikke er normalt om søndagen. Da jeg i omtalte weekend ikke kunne se en eneste opgravning i området, jamen så måtte jeg selv gætte mig til, at der sikkert havde været en fejl på centralen.

Da YouSee har valgt at køre det her hemmelighedskræmmeri, så åbner de op for en Pandoras æske fyldt med god sladder og rygter. Fejlene i vores område er tilbagevendende, hvorfor jeg blot kan komme med et kvalificeret gæt, der lyder på, at det er noget udslidt udstyr, der volder YouSee problemer. Hvorfor kan man ellers ikke, når man lokaliserer fejlen, give et estimat på omfanget og ikke mindst, hvor længe fejlrettelsen vil vare.

Håndteringen af den seneste fejl tyder endnu en gang på, at YouSee mistede overblikket, og måske er én af årsagerne, at man savner tilstrækkeligt med kvalificerede teknikere?

Det er bemærkelsesværdigt, at YouSee på sin hjemmeside fjerner alle oplysninger om tidligere fejlmeldinger ét døgn efter fejlrettelsen, og jeg mener, at sådan var det ikke tidligere.

Derfor kan jeg desværre ikke længere dokumentere, hvornår vi har haft afbrydelser i løbet af det seneste år samt varigheden af disse, men jeg kan i hvert fald love for, at mange kunder her har mistet tålmodigheden. Desværre er vi små kunder overfor det kæmpe YouSee, men hvornår viser der sig her en konkurrent, for eksempel fibernet?