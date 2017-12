Kommunalbestyrelsen har konstitueret sig

Brøndbys nye kommunalbestyrelse, 17 mænd og to kvinder. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Kent Max Magelund er fortsat borgmester. Ny 1. viceborgmester er partikollegaen Hajg Zanazanian

Af Heiner Lützen Ank

Når den nye kommunalbestyrelse fra årsskiftet trækker i arbejdstøjet, er det fortsat Kent Max Magelund, der er borgmester.

Det ligger nu helt fast efter det konstituerende møde i den nye kommunalbestyrelse torsdag aften.

Desuden blev Hajg Zanazanien fra Socialdemokratiet blev valgt som 1. viceborgmester og Allan Runager fra Dansk Folkeparti blev valgt som 2. viceborgmester.

En ære

Til spørgsmålet om, hvad han siger til at skulle være 1. viceborgmester, altså stedfortræder for borgmesteren siger Hajg Zanazanien:

– Det er en stor overraskelse. Men samtidig en ære og noget jeg glæder mig til. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed.

Som 1. viceborgmester vil Hajg Zanazanien fokusere på noget helt bestemt:

– Jeg vil være dialogsøgende og have stor fokus på at tale med og lytte til folk. Det er også noget, vi prioriterer som parti.

Hvad næste skridt i den politiske karriere vil være, spekulerer Hajg Zanazanien ikke på lige nu:

– Lige nu fokuserer jeg blot på denne opgave, som jeg glæder mig meget til at tage på mig.

Brøndbys nye kommunalbestyrelse:

Kent Max Magelund (A)

Arno Hurup Christiansen (A)

Franz Hansen (A)

Steen Andersen (Ø)

Allan Runager (O)

Per Jensen (A)

Hajg Zanazanian (A)

Mette Engelbrecht (V)

Syed Aejaz Haider Bukhari (A)

Michael Buch Barnes (A)

Vagn Kjær-Hansen (F)

Tom Bech Fredriksen (O)

Harun Muharemovic (A)

Finn Andersen (A)

Mette Aabrink (A)

Jan Lundquist (V)

Mahmut Erdem (A)

Said Mo El Idrissi (B)

Henrik Rademacher (O)

Økonomiudvalget og de seks stående udvalg ser således ud:

Økonomiudvalget:

Kent Max Magelund (A)

Arno Hurup Christiansen (A)

Franz Hansen (A)

Allan Runager (O)

Mette Engelbrecht (V)

Børneudvalget:

Arno Hurup Christiansen (A)

Harun Muharemovic (A)

Mahmut Erdem (A)

Tom Bech Fredriksen (O)

Jan Lundquist (V)

Social- og Sundhedsudvalget:

Per Jensen (A)

Hajg Zanazanian (A)

Syed Aejaz Haider Bukhari (A)

Steen Andersen (Ø)

Allan Runager (O)

Beskæftigelsesudvalget:

Franz Hansen (A)

Mette Aabrink (A)

Mahmut Erdem (A)

Allan Runager (O)

Mette Engelbrecht (V)

Teknik- og Miljøudvalget:

Vagn Kjær-Hansen (F)

Finn Andersen (A)

Mette Aabrink (A)

Tom Bech Fredriksen (O)

Jan Lundquist (V)

Idræts- og

Fritidsudvalget:

Michael Buch Barnes (A)

Harun Muharemovic (A)

Finn Andersen (A)

Said Mo El Idrissi (B)

Henrik Rademacher (O)

Kulturudvalget:

Syed Aejaz Haider Bukhari (A)

Per Jensen (A)

Hajg Zanazanian (A)

Michael Buch Barnes (A)

Tom Bech Fredriksen (O)

Personen nævnt først er formand