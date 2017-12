Kommunalbestyrelsen på plads

Tirsdag blev der afholdt konstituerende møde i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk. Foto: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Tirsdag konstituerede kommunalbestyrelsen i Vallensbæk sig. Der blev plads til både nye og gamle på flere af posterne

Af Heiner Lützen Ank

Tirsdag aften blev der afholdt konstituerende møde i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk.

De femten medlemmer af kommunalbestyrelsen, Henrik Rasmussen (K), Søren Wiborg (S), Anette Eriksen (K), Morten Schou Jørgensen (K), Erdal Colak (S) Kenneth Kristensen Berth (DF), Marianne Friis-Mikkelsen (K), Ricky van Overeem (K), Martin Nielson (S), Lene Holm Gamborg (K), Anette Sandgren (S), Jytte Bendtsen (K), Carina Kristensen Berth (DF), Jan Høgskilde (K) og Nina Lumby Pinto Ferreira (S), fordelte på mødet de forskellige udvalgsposter mellem sig.

Stolt

En af dem, der blev genvalgt, både som medlem af kommunalbestyrelsen, men også som udvalgsformand, er Morten Schou Jørgensen (K). Noget han er glad for:

– Jeg er enormt stolt over, at jeg er blevet vist tilliden til at fortsætte mit arbejde som formand for Børne- og Kulturudvalget.

Og Morten Schou Jørgensen glæder sig til at fortsætte arbejdet i Børne- og Kulturudvalget:

– De sidste fire år har jeg været med til at tage ansvar for og udvikle vores skønne Vallensbæk. Det har været enormt spændende at komme med helt ind i maskinrummet og være med til at sætte retning og mål. Jeg synes vi har opnået rigtig mange fine resultater, når jeg kigger tilbage, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at fortsætte dette arbejde. Det har været den største motivation for at stille op til kommunalvalget igen. Vi har rigtig mange ambitioner og visioner for Vallensbæk, som endnu ikke er blevet realiseret.