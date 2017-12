Længere åbningstid i Engtoften

GLOSTRUP. Daginstitutionen Engtoften får fire timers ekstra åbningstid om ugen, så de har åbent hver dag fra 6 til 17

Af Jesper Ernst Henriksen

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev det besluttet, hvordan timerne til ekstra åbningtid skal fordeles på daginstitutionerne i Glostrup.

Daginstitutionerne i Glostrup har som udgangspunkt åbent i 51 timer om ugen. Bestyrelser bestemmer selv, hvordan de timer skal fordeles. De har alle valgt varierende åbningstider, så det skifter hen over ugen. De fleste har valgt at åbne senere mandag og lukke tidligere fredag. Det giver en udfordring for de forældre, der har faste arbejdstider.

Derfor giver kommunen ekstra timer til at en enkelt institution kan holde åbnet i længere tid.

Det har ind til nu været Spirehuset, men her har bestyrelsen meddelt, at de ikke mener, der er behov for den udvidede åbningstid. På kommunalbestyrelsens møde i november skulle det derfor besluttes, hvad der skal ske med de tre ekstra åbningstimer.

Det blev besluttet at give dem til Engtoften, fordi den ligger centralt i Glostrup, så den kan vælges af forældre fra hele Glostrup, der har lidt skæve arbejdstider.

Ekstra time

Forslaget fra Børne- og Skoleudvalget var at udvide åbningstiden, så Engtoften skulle åbne hver dag klokken 6 og lukke klokken 17 på hverdage og klokken 16 om fredagen. På kommunalbestyrelsen kom udvalgets formand dog med endnu et forslag.

– Engtoftens forældrebestyrelse har peget på, at det ikke kun er morgenerne, der er en udfordring. Fredag eftermiddag er også en udfordring, der lukker de i dag klokken 16. Hvis vi ønsker et daginstitutionstilbud med udvidede åbningstider, mener jeg også, det bør afspejles i åbningstider om eftermiddagen, sagde Sophie Dahl Brohus.

Hun foreslog derfor, at åbningstiden også blev udvidet med en time fredag eftermiddag, hvilket vil koste 23.000 kroner om året.

Der var enighed om de udvidede åbningstider på Engtoften, så den fremover har åbent fra 6 til 17. De udvidede åbningstider træder i kræft 1. januar eller hurtigst muligt derefter, da institutionen skal varsle medarbejdere om ændret arbejdstid i god tid.

Der var også enighed om at holde øje med, hvor mange forældre, der benytter sig af tilbudet.