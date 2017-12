Lions delte chokolade ud

Præsident for Lions Club Glostrup, Ludvig Blomberg, og bestyrelsesmedlem Marete Elbo delte chokolade ud. Foto: Lions Club

GLOSTRUP. Lions Club Glostrup holdt en juletradition ved lige, da de i forrige uge delte chokolade ud

Af Jesper Ernst Henriksen

Lions Club Glostrup ønskede igen i år at glæde Glostrup Kommunes plejehjemsbeboere med en chokolade hilsen. Derfor blev der den 15. december delt 228 pakker chokolade ud på Ældrecentrene Dalvangen, Hvissinge og Sydvestvej og Dalvangens midlertidige pladser.

Præsident for Lions Club Glostrup, Ludvig Blomberg, og bestyrelsesmedlem Marete Elbo, stod for uddelingen.

– Det er dejligt at kunne glæde de mange ældre med en sød Lions hilsen, sagde Ludvig Blomberg i forbindelse med uddelingen.

Der var chokolade både med sukker og diabetikersukker.