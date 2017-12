Mød politiet

HELE OMRÅDET. I den kommende tid kan man møde politiet, når de rykker ud til udvalgte steder i Folkebladets område

Af Heiner Lützen Ank

I den kommende tid man kan møde politiet i hele området, når de ruller ud på besøg på udvalgte steder.

Her kan man blandt andet høre mere om, hvordan man sikrer sig mod indbrud i julen. Politiet lancerer nemlig netop nu sin kampagne Operation Julelys.

– Lys skræmmer tyven væk, for så kan han ikke arbejde uset. Sørg for lys udenfor omkring boligen og indenfor – helst i alle rum. Simple tænd/sluk-ure, som tænder lys i mørket, kan få tyven til at gå uden om din bolig, siger indbrudsekspert Bent Nikolajsen fra Københavns Vestegns Politi.

Man kan møde politiet her:

• Glostrup: Glostrup Shoppingcenter, ved scenen, onsdag den 6. december kl. 10 – 12.

• Brøndby: Nygårds Plads ved Kvicklys indgang, Torsdag den 7. december kl. 14 – 16.

• Brøndby: Brøndby Strand Centrum, torsdag den 14. december fra 14 – 16

• Vallensbæk: Vallensbæk Stationstorv (syd for jernbanen) tirsdag, 12. december kl. 12 – 14