Nu skal resten af landet lære integration af Vestegnen

Mattias Tesfaye (MF), valgt for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen, er netop blevet valgt til sit partis integrationsordfører. Foto: Flemming Schiller

BRØNDBY. Mattias Tesfaye, valgt til Folketinget i Brøndbykredsen, er nu integrationsordfører for Socialdemokratiet. Han mener, resten af landet kan lære noget om integration af Vestegnen

Af Heiner Lützen Ank

Ved folketingsvalget den 15. juni 2015 blev Mattias Tesfaye valgt til at repræsentere Socialdemokratiet i Brøndbykredsen. Hurtigt markerede han sig som en markant stemme i forhold til uddannelse og ikke mindst uddannelse på erhvervsområdet.

Samtidig med uddannelsesdebatten har Mattias Tesfaye indtaget en fremtrædende rolle i integrationsdebatten. Han har således ved flere lejligheder argumenteret for, at de erfaringer, man har gjort sig på Vestegnen, kan bruges i andre dele af landet.

En holdning han én gang for alle slog fast, da han tidligere på året udgav bogen Velkommen Mustafa.

I bogen argumenterer Mattias Tesfaye for, at den stramme udlændingepolitik hans parti i dag står for, har sit afsæt i en kritisk tilgang til indvandring og integration, som har rod i den politiske virkelighed på Vestgenen.

Et synspunkt Mattias Tesfaye nu skal forfægte, efter han for nylig er blevet udnævnt til integrationsordfører for Socialdemokratiet:

– På en måde kan man sige, at ringen er sluttet. Jeg er den første ordfører på området fra Vestegnen. I sin tid var Vestegnsborgmestrene kritiske overfor politikken på området. Noget den nuværende formand, Mette Frederiksen, siden har givet dem ret i, og som jeg er helt enig med hende i. Det er denne kritiske tilgang til integrationsdebatten, jeg skal være ordfører for.

Lære af Vestegnen

Ifølge Mattias Tesfaye er sagen nemlig den, at mange af de erfaringer, man har gjort sig, og stadig gør, på Vestegnen, kan bruges andre steder i Danmark:

-Udlændingeområdet er et af de steder, hvor vi har store udfordringer. Men mange af de diskussioner, man har haft i Brøndby, vil man også have i Brand og Brønderslev, og her kan de lære noget de andre steder.

Et konkret område kunne, ifølge Mattias Tesfaye, være Brøndby Kommunes arbejde med de yngste:

– I Brøndby arbejder man med en tidlig sprogindsats, fordi det er vigtigt. Den erfaring kan andre have godt af at kende til. Det er noget af det, jeg skal bruge mit ordførerskab til.