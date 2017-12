Ny biogaspark indviet

Henrik Rasmussen (i midten), borgmester i Vallensæk, var fredag med til at indvi en ny biogaspark sammen med Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Christian Lilleholt. Foto: Kristian Ridder-Nielsen

HELE OMRÅDET. Fredag indviede Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk sammen med Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V) en ny biogaspark på Renseanlæg Avedøre

Af Heiner Lützen Ank

Biofos og HMN Naturgas har indgået et forsyningssamarbejde, der medfører, at biogassen fra Vestegnens spildevand ender som CO2 -neutral bionaturgas.

Cirka 100 personer var mødt op for at se anlægget blive taget i brug, hvilket sket fredag Kl. 11.30 Lars Christian Lilleholt (V), Energi-, Forsynings- og Klimaminister drejede på ventilen, hvorefter biogassen fra de 25 meter høje rådnetanke kunne løbe over i HMNs opgraderingsanlæg.

Her forfines biogassen til bio-naturgas, som forsyner naturgasnettet. Biogasparken indeholder også et demonstrationsprojekt, kaldet Biocat, der konverterer overskydende vindmøllestrøm til ekstra naturgas i forsyningsnettet. Metaniseringsanlægget er det største af sin art i verden og ganske unikt.

Den nye biogaspark betyder, at 250.000 borgere på Vestegnen nu bidrager til den cirkulære økonom ved at det spildevand, der løber ud i køkkenvask og kloak kommer tilbage i form af varmt vand og opvarmning til hus.

Henrik Rasmussen (K), bormester i Vallensbæk, var sammen med Hvidovres borgmester, Helle Adelborg, adm. direktør i HMN Naturgas, Susanne Juhl, næstformand i Biofos bestyrelse, og CEO i Electrochaea, Mich Hein med til at tage anlægget i brug.

Fakta

Biogassen kommer fra forbrugernes spildevand, og vil ende som CO2 -neutral bygas hos forbrugerne. Hofor køber bionaturgassen og laver den om til CO2-neutral bygas.

Af spildevandet udvinder man bæredygtig, grøn energi i form af bionaturgas.

Den nye biogaspark leverer 2,4 mio. m3 bionaturgas til naturgasnettet om året. Det svarer til, at ca. 1.200 husstande årligt kan varme deres huse op med bionaturgassen fra Biofos.

Biogasparken bidrager til, at Renseanlæg Avedøre bliver energiproducerende i 2018.

Hele biogasparken har et samlet budget på 120 mio. kr.