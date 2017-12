Ny studieretning på gymnasiet

Brøndby Gymnasium kan præsentere en ny studieretning fra næste skoleår. Foto: Brøndby Gymnasium

BRØNDBY. Fra det kommende skoleår kan man få idræt og samfundsfag på højeste niveau samtidig på Brøndby Gymnasium

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Gymnasium tilbyder som ét ud af to gymnasier i Danmark, idræt på A-niveau, det højeste niveau.

Nu har gymnasiet så fået tilladelse af ministeriet til at udbyde Idræt A i en studieretning med Samfundsfag A fra skolestart 2018. Dermed bliver der mulighed for at fordybe sig i idræt og sundhed med et samfundsfagligt perspektiv. Faktisk er Brøndby Gymnasium det eneste gymnasium, der kan tilbyde studieretningen Idræt A – Samfundsfag A i hovedstadsregionen.

Den nye studieretning indebærer, at alle elever med en særlig interesse i idræt på højeste niveau, kan få det hér, hvis de søger ind på Brøndby Gymnasium, også selv om de ikke bor i nærheden.

Den nye mulighed glæder Pia Sadolin, rektor:

– Vi er glade for, at vi på den måde kan styrke den stærke idrætsprofil, vi altid har haft. Nu kan vi med Idræt A give vores elever et optimalt fagligt grundlag for at kvalificere sig til de bedste uddannelser inden for idrætsområdet. Og kombineret med Samfundsfag A giver det studieretningen et fagligt stærkt sundheds- og samfundsmæssigt perspektiv.