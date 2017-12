Nygårdskirken giver hjælp til at komme igennem julen

Sognemedhjælper Pernille Danfred Jørgensen og en gruppe af frivillige står for uddelingen af julehjælp. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Torsdag var der juleafslutning i Åben Dør, Nygårdskirkens værested, og i går, mandag, blev julehjælpen delt ud. Men sognehjælper Pernille Danfred Jørgensen og de mange frivillige er glade for, at de kan hjælpe mennesker, der ellers har svært ved at komme igennem julen

Af Heiner Lützen Ank

Det er torsdag eftermiddag, og der er travlhed i Nygårdskirken. I køkkenet er nogle af de frivillige ved at gøre klar til juleafslutningen i Åben Dør, Nygårdskirkens værestedstilbud, hvor man hver torsdag kan kigge forbi til et måltid mad, en kop kaffe og en snak med de andre gæster og frivillige.

På sognehjælperens kontor, hvor papkasserne fylder så meget, at man får fornemmelsen af, at man befinder sig på et julegavelager, taler Pernille Danfred Jørgensen i telefon. En af gæsterne til aftenens arrangement skal lige være helt sikker på, at juleafslutningen begynder kl. 17.

Det er travle dage for Pernille Danfred Jørgensen og de mange frivillige, der er med til at binde Nygårdskirkens og Menighedsplejens forskellige sociale aktiviteter sammen.

For når aftenens juleafslutning er klaret, venter den kommende uddeling af julehjælp.

– På mandag (i går, red.) deler vi 73 fødevarekasser ud. Det er både til enkeltpersoner, men også til familier. Faktisk er over halvdelen til familier.

De mennesker, der har søgt om hjælp, har forskellige problemer at slås med, men alle har altså brug for hjælp til at komme igennem julen, fortæller Pernille Danfred Jørgensen:

– Man kan groft sagt inddele dem, der får hjælp, i to grupper. Der er familierne, der har fået økonomiske problemer for en periode, og som godt ville kun klare selv at købe ind til jul, hvis alle fik penge. Og så er der de andre, der har andre problemer også, som i den grad har brug for, at det, de får, er konkrete ting, altså både maden, men også lysene og servietterne. For de ellers ikke ville kunne overskue det. Men fælles er, at alle har brug for vores hjælp.

Snak om andet

De 73 fødevarekasser, der blev delt ud i går, er cirka det niveau, Nygårdskirken har mulighed for at hjælpe på, fortæller Pernille Danfred Jørgensen:

– Vi kan ikke lide at afvise nogen, så antallet passer meget godt. Skulle det have været, kunne vi måske godt have klaret lidt flere.

For at komme i betragtning til julehjælp skal man komme forbi i kirken og aflevere en ansøgning:

– Der er et skema, man skal aflevere, så vi har et overblik. Men der sker ingen registrering, og vi fortæller det ikke videre, så man forbliver anonym.

At man således skal aflevere en ansøgning har yderligere en fordel, fortæller Pernille Danfred Jørgensen:

– På denne måde kan vi også få en lille snak om, hvorvidt der er andre ting vi kan hjælpe med, ligesom vi simpelthen kan få en snak om, hvordan det går, og hvorfor tingene er som de er. Vi bruger rigtig meget tid på at lytte i denne tid.

Stjernesucces

Selve uddelingen er arrangeret på en måde, hvor man kan bruge lejligheden til at få sig en snak med de frivillige, eller hvor man bare kan skynde sig at få sin fødevarekasse udleveret:

– Det er frivillige, der er med til at udlevere kasserne. Man får forskellige fødevarer og et gavekort til en and i Kvickly, som man selv kan hente. Vi har stillet nogle borde op så man kan sætte sig ned og få en kop kaffe og en snak, eller man kan skynde sig ind og hente sin kasse og komme videre. Der er nogen, der ikke har lyst til at være her og som derfor bare gerne vil videre. Det er også helt ok.

Fødevarekasserne er ikke den eneste uddeling, der er i år. Nygårdskirken har nemlig også taget initiativ til at hjælpe nogle af de børn, der ellers måtte kigge langt efter en gave, fortæller Pernille Danfred Jørgensen:

– Vi har hængt en række stjerner op, hvor børn anonymt har skrevet, hvad de ønsker sig, og så har privatpersoner og firmaer været forbi for at købe de her gaver. Det kan for eksempel være en dreng, der ønsker sig en fodbold, og hvor en dame så har købt fodbolden. Det har været en stor succes, og alle stjernerne er væk, så alle børn får altså en gave.

Presset budget

Mange, både dem, der ofte kommer i kirken og dem, der sjældent gør, har en forestilling og forventning om, at folkekirken, herunder Nygårdskirken, yder socialt hjælpearbejde. En forventning Nygårdskirken i den grad lever op til:

– Vi er glade for at kunne hjælpe. Der er mange, der har brug for det. Dem, vi hjælper, lever under strenge økonomiske kår, hvor for eksempel det at købe en bestemt lommeregner til barnet i skolen, kan vælte et helt julebudget. Så er fødevarekassen altså noget der kan mærkes, og som gør en forskel.