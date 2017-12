Der er kommet nyt træningsstativ ved atletikbanen i Brøndby. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Nyt træningsstativ ved atletikbanen i Brøndby gør det muligt at supplere løbetræningen med styrketræning

Af Heiner Lützen Ank

Det seneste års tid har man kunnet aktivere løbelys på atletikstadionet på Krogagervej i Brøndby.

Da lyset var en realitet og der stadig var penge tilbage på budgettet, var atletikklubben hurtige til at foreslå et træningsstativ på stadion.

Det var et ønske, som klubben længe har haft, da der var efterspørgsel på muligheder for udendørs styrketræning og udstrækning for medlemmerne som supplement til atletik-træningen. Og det er håbet, at den nye træningsstation er med til at gøre atletikstadion endnu mere attraktivt som træningssted for motionister og for lokalområdet.

Stativ med mere

Træningsstativerne består af galvaniserede stålrør i forskellige højder, som kan bruges til mange forskellige styrkeøvelser med kroppen som modstand. Det er også oplagt til såkaldt TRX-træning, hvor man fastgør ringe i en tov-konstruktion til stativet og derved får mulighed for en række funktionelle styrkeøvelser.

Ved siden af stativerne er opsat nogle plinte til udstrækning og plyometrisk træning. Under stativerne er der lavet faldunderlag, som overholder regulativerne for legepladser. Træningsstativet kan bruges hele året, da det er placeret tæt på løbebanen og derved kan oplyses ved aktivering af løbelyset.