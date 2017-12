Øget fokus på parkeringsproblemer

Selvom vejen her er tom, er parkeringsproblemerne så massive i Brøndby Strand Parkerne, at der nu skal etableres flere parkeringspladser. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Der har igennem længere tid været problemer med ulovlig parkering i Brøndby Strand. Nu skal forvaltningen se på, hvordan problemet kan løses i samarbejde med beboerne i området

Af Heiner Lützen Ank

En del borgere i Brøndby Kommune har igennem en længere årrække oplevet problemer med ulovlig parkering på offentlige og private arealer.

Problemet findes ikke mindst i Brøndby Strand Parkerne, hvor der er for få parkeringspladser og ringe kontrol med, at bilisterne overholder reglerne.

Kommunen har løbende været i dialog med boligselskaberne om løsning af parkeringsforholdene og i august har Kent Max Magelund (S), borgmester, afholdt møder med boligselskaberne i området om behovet for, at boligselskaberne etablerer yderligere parkeringspladser på deres areal.

Teknisk Forvaltning har efterfølgende modtaget forslag fra boligselskaberne til, hvor de kan anlægge flere parkeringspladser. Derfor var sagen til debat, da kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag, og her glædede Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget sig over, at man nu er nået videre i kampen mod parkeringsproblemerne:

– Der er nogen, der har ønsket at vi hurtigt kommer videre med de her ting. Men der er nogle planmæssig ting, som vi bliver nødt til at forholde os til. Etableringen af nye parkeringspladser kræver en ny lokalplan, og det arbejder vi så med.

Det vil, sagde Vagn Kjær-Hansen på mødet, også få betydning for indførelsen af parkeringskontrol i Brøndby Kommune:

– Derfor vil det også tage lidt længere tid med at få etableret det her parkeringskorps.

Også Kent Max Magelund er godt tilfreds med, at man nu er kommet videre i kampen mod trafikproblemerne:

– Jeg synes, at det er vigtigt, at vi får løst problemerne med parkering i Brøndby Strand Parkerne, som gennem lang tid har været et problem.

Del af større plan

På det møde, Kent Max Magelund har afholdt med boligselskaberne, var parkeringsproblemerne blot en del af en større plan.

Det kom nemlig frem, at boligorganisationen arbejder med flere emner, der skal forsøge at løse nogle af de problemer, der er i Brøndby Strand Parkerne:

– Jeg er også glad for, der nu endelig er mulighed for at tiltrække flere læger i Brøndby Strand. Det har kommunen igennem længere tid arbejdet for, og jeg synes det er positivt, at det ser ud til at lykkes. Det er også nødvendigt at finde et sted til affaldshåndteringen i området. Det kræver, at vi ser på en udvikling af området og derfor har en enig Kommunalbestyrelse nu godkendt, at forvaltningen går i gang med arbejdet og sammen med boligselskaberne og de tilstødende grundejerforeninger undersøger, hvordan vi bedst løser udfordringerne sammen, fortæller borgmester Kent Magelund.

I starten af 2018 vil Teknisk Forvaltning invitere boligselskaber og de tilstødende grundejerforeninger til dialogmødefor om planerne for området og placeringen af de nye funktioner.