Pengeautomat har fået ny plads

Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Danske Banks pengeautomat på Brøndbyøster Boulevard er flyttet til Kulturhuset Kilden

Af Heiner Lützen Ank

Brøndbys eneste døgnåbne pengeautomat er nu blevet flyttet til Kulturhuset Kilden, oplyser Jesper Schou, områdedirektør i Danske Bank med ansvar for privatkunderne i Brøndby.

– Vi flytter pengeautomaten, da vores nuværende lejeaftale stopper. Vi har lavet en aftale med Kulturhuset Kilden, og vi er glade for, at vores kunder i Brøndby fortsat kan bruge pengeautomaten på den nye placering, siger Jesper Schou.

Ifølge Jesper Schou har flere kunder efterspurgt en flytning af pengeautomaten, og banken har været i dialog med kommunen om en ny placering.

– Vi håber, at vi med den nye placering imødekommer ønsket fra mange borgere om en mere central placering. Kulturhuset Kilden er et centralt samlingspunkt med både bibliotek og café, og derfor var det et oplagt sted. Der er mere liv, og flere kommer også forbi på vej til og fra stationen.

Det er også fortsat muligt at hæve både danske kroner og euro i automaten.

Find en anden løsning

Folkebladet har spurgt formanden for lokalafdelingen af Ældre Sagen, Kaare Kjær-Madsen, hvad han siger til den nye placering, og Kaare Kjær-Madsen mener, man burde have fundet en bedre placering:

– Det er en ommer. Når nu chancen for at få hæveutomaten sikret mod vejrliget, er det skuffende, at den er blevet placeret i et hjørne, hvor man, med de herskende, danske vindforhold, står i træk og kulde om vinteren. Ældre Sagen har allerede fået henvendelser fra seniorer, der ikke bryder sig om at blive overbegloet, når de ordner bankforretninger. En speciel rude, som forhindrer overvågning indefra, vil uden tvivl glæde brugerne.