Pengemaskine i Vejlegårdsparken

Som illustration af problemstillingen har Martin Larsen fremsendt dette foto, som såvel P-selskabet som bestyrelsen for Ejerforeningen Vejlegårdsparken har fået at se. Foto: Privat

DEBAT. Af Martin Larsen, Vejlegårdsparken 2,4,45

Den 1. juni 2017, fik jeg en parkeringsbøde fordi jeg med mit ene forhjul, parkerede i hjørnet af det til parkering bestemte flisebelagte areal. Ved nærmere øjesyn kunne jeg se, at netop i dette hjørne, var græsset vokset ind over fliserne, og hvis det havde været vedligeholdt fra ejendommens ansatte vedligeholdere, havde fliserne været synlige.

Jeg forelagde dette forhold for administrationen i ejendommen, som også måtte erkende, at der var mangelfuld vedligeholdelse.

Dette blev efter ganske få dage yderligere bestyrket af, at der nu i det område, hvor der ikke er opsat jerngelænder meget sporadisk blev kridtet op foran de langsgående hvide afmærkninger således, at parkeringsarealerne nu fremtræder som båse.

Det fremgår af parkeringsskiltet ved indkørslen, at parkering kun er tilladt i båsene, hvilket vil sige, at disse ikke har levet op til de på skiltet foreskrevne retningslinjer, altså ulovlig udstedelse af bøder.

Jeg undrer mig tillige over, hvordan et parkeringsselskab har kunnet indgå en aftale med ejendommens administration og så gå rundt, i tide og utide, og udstede bøder til områdets lovlydige borgere, fordi de kommer til at henstille deres køretøj med kun det ene for/baghjul en smule inde på græsarealet.

Det er fuldstændig galimatias og har ingen mening. Jeg har siden juni måned observeret, at adskillige beboere har modtaget en tilsvarende bøde, ligesom jeg har fotograferet mange hensatte køretøjer, hvor parkeringskontrollen så ikke lige har været i området.

Jeg opfordrer på det kraftigste alle der har modtager en bøde forud for afkridtningen ikke at betale denne, idet der er igangsat en officiel sag mod parkeringsfirmaet. Jeg opfordrer også administrationen til, at få denne absurde aftale stoppet med øjeblikkelig virkning. Hvem og hvad tjener denne aftale? Læs venligst færdselslovens § 121 om parkering på arealer med hele køretøjet.