Pesticidrester til børn?

Af Morten Bybjerg Nygaard Bovneager 77 Glostrup

I den netop overståede valgkamp, har jeg konstateret at der reelt kun var et parti, nemlig Alternativet, der i Glostrup ønskede at sætte et mål for, hvor stor en andel af maden i kommunens køkkener, der skal være økologisk. Det er gentagne gange blevet bevist, at pesticidrester i mad skader udviklingen af børns hjerner. Alligevel er der ingen af de nyvalgte politikere der ønsker at agere som ansvarlige politikere ved, at beslutte et minimum for økologi i køkkenerne. Det på trods af at det er muligt at få op til 88% økologi uden merudgift.

”Det skal være op til institutionerne selv” var det mest typiske svar, når jeg spurgte kandidaterne direkte ved diverse vælgermøder. Men er det godt nok? Har institutionerne og forældrebestyrelserne det mod og den indsigt det kræver at sørge for en stor andel økologi i daginstitutionen? Og hvorfor vil politikerne ikke gå foran på denne front, som de gør det i f.eks. København?

Jeg vil derfor udfordre forældrebestyrelserne i Glostrups daginstitutioner: I skal kræve en målsætning for økologien i jeres børns daginstitution, for I skal ikke forvente hjælp fra kommunalbestyrelsen.