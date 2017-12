Robot opstriber fodboldbaner

En ny automatisk maskine skal fremover tegne striber på fodboldbanerne i Brøndby. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. En ny robot skal gøre arbejdet med at opstribe fodboldbanerne mere effektiv

Af Heiner Lützen Ank

Den trehjulede lille grå maskine på 30 kg skyder en god fart.

Den er Brøndby Kommunes nye opstribningsrobot, der uden at ryste på hænderne striber en 11-mands fodboldbane op på 20 minutter.

Det har indtil nu været et manuelt arbejde at sørge for at optegne kommunens 40 fodboldbaner.

– Med indkøbet af den nye robot er vores arbejdsgange blevet effektiviseret, og vi har fået en større fleksibilitet, da alle medarbejdere der kan betjene en iPad, nu også kan sørge for opstregning på de mange baner i Brøndby. Og så er den endda mere præcis end vi kan være, fortæller Martin Søndergaard Christensen, driftsleder på Materielgården i Brøndby Kommune.

Med den nye teknologi lægger man banernes koordinator ind i robotten, der derpå automatisk streger op.

I fremtiden er det planen, at også kommunens cricketbaner kan streges op med robotten.