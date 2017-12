Robotterne er løs i Syvhøjvænge

I Syvhøjvænge i Vallensbæk arbejder man med at integrere digital læring i hverdagen. Foto: Eskil Frøding

VALLENSBÆK. Digital leg og læring går hånd i hånd i daginstitutionen Syvhøjvænge i Vallensbæk

Af Heiner Lützen Ank

Hvilke kompetencer skal børn have for at være forberedt på den fremtid, de bevæger sig ind i?

Det spørgsmål har været centralt i Makerspace-projektet i daginstitutionen Syvhøjvænge i Vallensbæk.

Et Makerspace er et slags kreativt værksted for digital teknologi, og de seneste måneder har pædagoger og børn i Syvhøjvænge begivet sig ind i netop sådan en verden, hvor digital teknologi anvendes kreativt og innovativt i dagligdagen.

Projektet er bygget op omkring tre kerneområder.

For det første maker-området, hvor der laves fysiske produktioner, blandt andet med en 3D-printer. Børnene har mulighed for at blive scannet, og de kan derefter printe en 3D-figur af sig selv, som så kan indgå i anden leg.

For det andet handler det om programmering. Her skal børnene løse problemer ved at nedbryde dem til mindre, og mere overkommelige, delproblemer, det som it-professionelle kalder dekomposition.

Og det tredje kerneområde er arbejdet med medier, det vil sige lyd, billeder og video. Her indgår også brugen af green-screen, hvor børnenes fantasi stimuleres ved at skabe historier i en virtuel verden.

Rustet til fremtiden

I den daglige praksis er der dog ikke tale om opdelte områder. Medarbejdere og børn udforsker medier og teknologi på kryds og tværs, uden hensyn til projektets teoretiske opbygning.

– Vi tror, at børnene, med de digitale og analoge udfordringer, de får hos os, vil være bedre rustet til fremtiden. Når de skal i skole, vil de komme med en helt anden tilgang til digital kreativitet og innovation, og således have mulighed for nå langt længere i deres skoletid. Vores makerspace-projekt hjælper dem godt på vej, fortæller Mette Jakobsen, leder i Syvhøjvænge.

Ikke konkurrence

Selvom Syvhøjvænge altså i stor stil er gået over til digitale værktøjer, er der stadig brug for saks, lim og modellervoks, siger Mette Jakobsen:

– De analoge medier er fortsat rigtig vigtige. Det handler mere om ligestilling mellem analoge og digitale medier end det handler om, at vi nu skal gå 100 procent digitalt. Flere af vores teknologier ligger i øvrigt i krydsfeltet mellem det analoge og det digitale. Eksempelvis har vi programmeringsspil, hvor de klodser, børnene samler på bordet, vises i et programmeringsspil på en iPad. Digitale medier som robotter, 3D-printere og green-screen skal være lige så naturlige for børnene som lim, saks og modellervoks.

Forældrebestyrelsen i Syvhøjvænge har været med i udviklingen af Makerspace-projektet:

– Det handler jo ikke om mere passiv skærmtid for børnene, men derimod om at blive aktive medskabere med digital teknologi – og at udforske det digitale i leg og læring, siger Helle L. Nielsen, der er medlem af forældrebestyrelsen.

Projektet er støttet af Vallensbæk Kommunes digitaliseringspulje. Tanken er, at erfaringerne fra Syvhøjvænge skal udbredes til kommunens øvrige dagtilbud.