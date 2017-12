Said fik uventet besøg

Tirsdag overraskede politisk leder af Radikale Venstre, Morten Østergaard, det nyvalgte medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby Said Mo El Idrissi med et besøg. Foto: Pressefoto

BRØNDBY. Kommunalvalget førte til, at Radikale Venstre for første gang i mange år igen er en del af kommunalbestyrelsen i Brøndby. Det blev bemærket af partiets top

Af Heiner Lützen Ank

En af vinderne af det netop overståede kommunalvalg i Brøndby er Said Mo El Idrissi.

Han blev nemlig valgt til kommunalbestyrelsen for Radikale Venstre. Dermed får partiet for første gang i mange år igen plads i kommunalbestyrelsen.

Noget der ikke kun glæder det nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem, men også partiets politiske leder, Morten Østergaard, der sammen med landsformand Svend Thorhauge overraskede Said Mo El Idrissi med et besøg i sidste uge:

– Said har virkelig ført en stærk valgkamp, og har nu sikret sig et mandat for Brøndbys børn og unge. Brøndby har nu fået en stemme, der vil kæmpe hårdt for bedre uddannelser og et opgør med opdelte skoler. Det er jeg så glad for.