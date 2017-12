Sangsamarbejde blev afsluttet i kirken

Åben skole-samarbejdet mellem folkeskolerne i Vallensbæk og Musikskolen blev kort før jul fejret i Helligtrekongers Kirke. Foto: Helligtrekongerns Kirke

VALLENSBÆK. 3. klasserne på folkeskolerne i Vallensbæk synger fast sammen med Musikskolens korleder, Julie Smed Jensen. Det er en del af Åben skole-samarbejdet. Lige før jul foregik sangen i kirken

Af Heiner Lützen Ank

Som en del af Åben skole-samarbejde synger 3. klasserne på de tre folkeskoler i Vallensbæk sammen med Musikskolens korleder Julie Smed Jensen.

Det foregår i den understøttende undervisning som del af Åben skole-samarbejdet mellem folkeskolerne og Musikskolen.

– Nogle gange synger vi med lukkede øjne, for så finder eleverne ud af, at de har lært teksten udenad, og så hører man sig selv endnu mere. Og timerne afsluttes ofte med at eleverne ligger på gulvet med lukkede øjne og lytter til musik, og nynner med lukkede øjne, fortæller Julie Smed Jensen.

Sang i kirke

Henover sensommeren og efteråret har eleverne blandt andet sunget sange om efterår, sange med tekster af Halfdan Rasmussen, sange om venskab og den nye Danmarks-historie-sang Danmark gennem tusind år af Sigurd Barrett. I november og december har eleverne også øvet julesange og julesalmer, og i forbindelse med, at eleverne fra 3. klasse deltog i julegudstjeneste i Vallensbæk Kirke, sang de to julesange for resten af skolen.

– Det lød rigtig flot i kirkens smukke rum, og alle nød at synge sammen i fællesskab. Ligesom at alle 3. klasses elever sang med på fællessalmerne, der blev akkompagneret på orgel af kirkens organist, siger Julie Smed Jensen.

Alle kender til, at man synger en fødselsdagssang, når nogen har fødselsdag. Dét at synge er noget, vi gør i mange forskellige anledninger. I timerne har eleverne og Julie derfor flere gange snakket om de mange lejligheder, hvor vi synger sammen. Og listen er lang:

– For eksempel synger vi, når det er nytårsaften, sankthansaften, luciasang, ved sportskampe, i kirken, ved fællessamlinger på skolen, juleaften, fastelavn og halloween. Ligesom der er flere tv-programmer med sang. Og eleverne fortæller også at deres forældre synger, når de støvsuger eller vasker op, fortæller Julie Smed Jensen.