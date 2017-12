Socialdemokratiet fortsætter frierier til blå blok

GLOSTRUP. I et læserbrev i dagens Folkebladet tilbyder Socialdemokratiet endnu en gang borgmesterposten til Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, der dog begge holder fast i konstitueringsaftalen med Venstre

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet skrev i sidste uge har Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgået konstitueringsaftale, der gør John Engelhardt (V) til borgmester og fordeler posterne som udvalgsformænd mellem de tre partier. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har dog endnu ikke opgivet håbet om indflydelse og formandsposter. I et læserbrev i avisen i dag skriver tre medlemmer af Socialdemokratiet, at de fortsat er klar på en borgmester fra Dansk Folkeparti eller Konservative.

– Det handler om at få de stemmer, vi har fået, til at tælle. Vi kunne efter valget se, at vi ikke selv kunne skabe en borgmesterpost, derfor indgik vi i nogle forhandlinger, siger Lisa Ward, spidskandidat for Socialdemokratiet.

Det synspunkt er der opbakning til fra SF, der har bakket op om læserbrevet.

– Det er for at få væltet det bestående flertal med John Engelhardt i spidsen, så vi selv kunne komme ind og få indflydelse, siger Palle Laustrup (SF).

Han har ikke noget personligt imod John Engelhardt.

– John er dygtig nok borgmester, men vi mener, vi får mere indflydelse, ved at være en del af flertalsgruppen, siger han.

Til Folkebladets valgdebat brugte Morten Bybjerg Nygaard fra Alternativet lidt af sin taletid på at få de andre partier til at love, at de ikke ville acceptere partihoppere. Det mener Palle Laustrup ikke der er tale om her.

– Partihopperi var det John lavede mod os for otte år siden. Der er ikke nogen, der har bedt dem om at hoppe fra deres partier, vi har bedt dem om at indgå i et samarbejde, siger han.

Tælle til ti

For at blive borgmester i Glostrup skal man populært sagt kunne tælle til ti. Med 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen er ti et flertal.

Socialdemokratiet har selv syv mandater, SF og Enhedslisten har et hvert, Dansk Folkeparti har to og Konservative har et enkelt.

Enhedslisten bakker ikke op om tilbudet til de to borgerlige partier.

– Jeg peger ikke på en borgerlig borgmester, det er helt sikkert. Jeg er sat i verden for at lave enhedsliste politik, det bliver der ikke med en borgerlig borgmester, siger Robert Sørensen, der blev genvalgt.

Han mener ikke, at det vil give afgørende mere indflydelse, hvis han er med i en konstituering, der gør en borgerlig til borgmester.

– Det er ikke det jeg støtter og det jeg vil. Jeg vil have en rød-grøn borgmester. Derudover har jeg haft et godt samarbejde med John Engelhardt over de sidste fire år, hvor jeg har fået nogle ting igennem, siger han.

Det betyder, at det fortsat er muligt for Flemming Ørhem (DF) at blive borgmester på stemmer fra SF og Scialdemokratiet. Han udtaler dog, at han holder fast i konstitueringsaftalen med Venstre og Konservative.

Skulle Dan Kornbek Christiansen fra Konservative sige ja tak til tilbudet fra Socialdemokratiet og SF vil de ende i en situation, hvor der er ni stemmer på John Engelhardt som borgmester, ni på Dan Kornbek Christiansen og dertil Enhedslistens stemme, som ikke vil være på en af de to. Dermed skal der trækkes lod.

Den situation håber Lisa Ward, at John Engelhardt vil gøre så meget for at undgå, at han i stedet tilbyder et bredt samarbejde.

– Jeg synes det er vigtigt at lave en bred konstituering, siger hun.

Få stemmers forskel

Forskellen på de to blokke var efter valget til at overse. Ud af i alt over 11.000 stemmer i Glostrup skilte 179 stemmer de fem ”blå” partier (Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale og Konservative), fra de fire ”røde” partier (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet). Dertil kommer de 159 stemmer på Nye Borgerlige og 25 på Stram Kurs.

Den forskel er ifølge Lisa Ward så lille, at det er nødvendigt at føre politik på tværs.

– Det handler om at prøve at skabe et bredere samarbejde. Jeg er bekymret for, at kommunen bliver delt i to. Det er 179 stemmer, der skiller, jeg vil gerne, at det bliver bredere. Jeg har prøvet at skabe et bredt samarbejde, og det har jeg ikke opgivet endnu, siger hun.

Ifølge John Engelhardts svar, har Socialdemokratiet forsøgt at spille de blå partier ud mod hinanden. Det afviser Lisa Ward.

– Jeg har ikke sagt, at Venstre ikke kan være med i en bred konstituering. Der er ikke nogen, der har henvendt sig til mig. I de forhandlinger, vi har deltaget i, er det mig, der har henvendt mig til dem. For mig handler det om at samle byen. Jeg synes, der er en manglede samarbejdskultur. Det ville jeg gerne have været med til at skabe, siger hun.

Hun vil over de kommende fire år holde flertalsgruppen op på løfterne om, at de ikke vil vedtage store reformer, for eksempel at gøre Vestervang til udskolingsskole, med stemmerne 10-9.

– De har lovet os, at der er ting, som de ikke vedtager med et smalt flertal. Det håber vi, at de også husker. Ellers er det mit arbejde at huske dem på det, siger hun.