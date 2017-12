Socialdemokratiet kæmpede for bredt samarbejde

DEBAT. Af Lisa Ward, Torben Jensen og Lars Høimark, Socialdemokratiet i Glostrup

Socialdemokratiet i Glostrup har haft et rigtig flot resultat med en fremgang på næsten fem procent. Vi takker alle vælgerne for denne flotte opbakning.

Desværre lykkedes det ikke at skabe et nyt flertal med en socialdemokratisk borgmester.

Vi kæmpede i Socialdemokratiet en brav kamp for at samle partierne på tværs over midten. Vi har haft møder og forhandlinger med alle partier. Mange gode muligheder har været på tegnebrættet. Vi var gerne gået med på en borgmester fra DF eller Konservative for at sikre det brede samarbejde. Det er vi fortsat klar på.

Men desværre har de borgerlige partier sluttet sig sammen i et meget smalt samarbejde under en Venstreborgmester. På trods af at man inden valget tilkendegav et ønske om bredt samarbejde.

Vi skylder simpelthen borgerne i Glostrup, at det politiske arbejde foregår bredt. Glostrup er for lille til traditionel blokpolitik, hvor byen bliver delt i to.

De blå partier har aftalt at give alle formands- og næstformandsposter i de politiske udvalg til hinanden. Taberne i det spil er Glostrup og byens borgere, som står tilbage med en delt kommunalbestyrelse.

I Socialdemokratiet frygter vi, at fire år med blåt styre i Glostrup går ud over velfærden i kommunen. Derfor har vi heller ikke givet op endnu. Vi opfordrer Konservative og Dansk Folkeparti til at droppe den smalle vej og i stedet vælge det brede samarbejde til, hvor vi samler kommunen og gør op med ensidig blokpolitik.

Svar 1:

Socialdemokratiet kæmpede kun en kamp for socialdemokratiet

Af

John Engelhardt (V), borgmester AfJohn Engelhardt (V), borgmester Blækket var knapt tørt i valgbogen før den socialdemokratiske kongemagertrop var ude med snøren og øjensynligt ville sælge sjæl og bedstemor for politiske poster.

Og devisen var på ingen måde bredt samarbejde. Venstre blev således tilbudt at få lov til at beholde borgmesterposten med socialdemokratisk støtte, hvis bare vi lod vores hidtidige samarbejdspartnere sejle deres egen sø og samtidig ikke lavede noget med Ø og SF.

Hvis det er bredt samarbejde hen over midten, så har vi forskellige definitioner.

På samme måde skulle Venstre jo efterlades på perronen, hvis socialkongemagerne ville få held med at gøre en DF’er til borgmester. De kunne ifølge rygterne i øvrigt vælge selv i DF.

Helt ærligt – mange socialdemokratiske vælgere må da undres over jeres gøren og laden efter valget.

Jeres læserbrev er jo ren tilståelse. Med den ageren er der da ikke noget mærkværdigt i, at DF, C og V sætter sig sammen og seriøst finder et grundlag at styre kommunen på. Det brede samarbejde afhænger nu af, om Lisa Wards kongemagere kan håndtere det daglige arbejde i kommunalbestyrelsen en anelse mere elegant.

Med Venstre i spidsen er der i år budgetforlig med deltagelse af 18 ud af 19 medlemmer og for næste år er der forhandlet en budgetaftale på plads med en samlet kommunalbestyrelse. Det er i min optik ægte bredt samarbejde.



Svar 2:

Af

Dan Kornbek Christiansen, Det Konservative Folkeparti

Efter fire år har vi konservative genvundet en plads i kommunalbestyrelsen. Ved kommunalvalget fik vi det tiende og afgørende mandat. Vi fik fremgang på 0,3 pct. og vi fik hele 432 stemmer. Vores spidskandidat Dan Kornbek Christiansen fik 189 personlige stemmer ved sit første valg her i Glostrup.

Et klart konservativt mål var at sikre at Glostrup forsat ville have en borgerlig borgmester. Ledelsen, driften og udvikling af vores skønne og grønne Glostrup er simpelthen for vigtigt og alvorlig en opgave at overlade til en socialdemokrat.

Efter valget er jeg løbende blevet kontaktet af socialdemokraterne, blandt andet af deres spidskandidat og af deres formand med gode tilbud. Der har været tale om, at jeg med mit tiende mandat skulle hoppe over til rød blok, og så kunne jeg med et smalt flertal og stemmerne 10 – 9 til rød blok blive viceborgmester eller få borgmesterposten, bare jeg hoppede over til rød blok.

Men den hoppede jeg ikke på. Som menneske, familiefar og som konservativ betyder ordentlighed rigtig meget for mig. Man skal holde hvad, man lover, og det er lige netop det, jeg gør. Jeg holdt fast under konstitueringen, for os konservative handler det om ordentlighed, men også om hvordan og hvorledes vi bedst når vores politiske mål.

Vort ønske om, at Glostrup bliver den bedste børne- og ungekommune på Vestegnen samt ønskerne om, at det skal være nemmere at være børnefamilie, at vi skal have kortere skoledage og mere fritid, samtidig med at vi vil have bedre forhold for vores veteraner og vores ældre i eget hjem, er jeg sikker på, at det når vi bedst, ved at være en del af det borgerlige Glostrup.

Endnu engang tak, tak til alle jer der stemte på os konservative i Glostrup.