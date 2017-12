Sociale klausuler vedtaget

BRØNDBY. Brøndbys Kommunalbestyrelse har vedtaget, at virksomheder, der laver større og længerevarende bygge- og anlægsprojekter for kommunen, skal forpligtes til at tage et socialt ansvar

Af Heiner Lützen Ank

Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog onsdag at indføre sociale klausuler i de tilfælde, hvor en leverandør arbejder på større projekter for kommunen.

Fremover vil projekter, der strækker sig over mindst seks måneder, og som minimum beløber sig til ti mio. kr., således medføre en klausul, der for eksempel forpligter leverandøren til at sikre mindst en læreplads i forbindelse med opgaven.

Klausulen forpligter også leverandøren til at indgå i et samarbejde med Brøndby Kommunes jobcenter for eventuel beskæftigelse til job- og aktiveringsparate borgere.

Fordel eller ulempe?

Det er Enhedlisten, der på mødet i november foreslog at indføre de sociale klausuler, og da den endelige vedtagelse fandt sted onsdag, sagde Steen Andersen fra Enhedslisten blandt andet:

– Vi er naturligvis tilfredse med vedtagelsen. Men jeg vil da lige gøre opmærksom på, at vejledningen fra ministeriet er meget omfattende og detaljeret, og der er flere emner, end den sammenfatning, vi ser her. Der er således også meget erhvervspolitik i vejleningen, da erhvervslivet har været med til at lave den.

På mødet kunne Venstre ikke stemme for forslaget. Således sagde Mette Engelbrecht:

– Vi mener stadig, det rigtige ville være, at lave en erhvervspolitik i stedet for at lave kontrol af erhvervslivet.

Samtlige partier undtaget Venstre stemte for forslaget