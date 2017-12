Tanter og onkler fortsætter i børnehaverne

Inge Mauritzen (stående) fra Ældre Sagen er koordinator for børnehavetanterne og -onklerne. Projektet er så godt, at det fortsætter. Foto: Ældre Sagen

VALLENSBÆK. Børnehavetanterne- og onklerne i Vallensbæk er så stor en succes, at projekter fortsætter

Af Heiner Lützen Ank

Den 11. december afholdt Ældre Sagens frivillige børnehavetanter og -onkler slutevaluering på Vallensbæk Rådhus.

Det sket efter, at børnehavetanterne og -onklerne i hele 2017 er kommet i tre daginstitutioner i Vallensbæk, Syvhøjvænge med fire stuer og 4 tanter, Mejsebo med to stuer og to tanter samt Sommerfuglen med fire stuer og tre tanter og en onkel.

Tilstede ved mødet var seniorkonsulent fra Vallensbæk Kommune Loui Stampe, formanden for Ældre Sagen, alle tre ledere fra daginstitutionerne, en pædagog, de frivillige og koordinator Inge Mauritzen.

Det blev enstemmigt vedtaget, at aktiviteten skal fortsætte, og da alle involverede parter var glade for projektet, skrev de tre daginstitutionsledere under på ny samarbejdsaftale.