Ældre Sagen i Brøndby har sammen med Brøndby Kommunes demenskonsulenter netop afholdt en temadag om demens og jura. Foto: Ældre Sagen

BRØNDBY. I sidste uge afholdt Ældre Sagen sammen med Ældrecenter Æblehaven og Brøndby Kommunens demenskonsulenter temadag om demens og jura. Et velbesøgt møde

Af Heiner Lützen Ank

Onsdag havde Ældre Sagen i Brøndby, Ældrecenter Æblehaven og Brøndby Kommunens demenskonsulenter arrangeret en temadag om demens og jura. Det var jurist Susanne Holm fra Ældre Sagens hovedsæde, der fortalte om de juridiske aspekter ved demens. Hendes udgangspunkt var, at mennesker med demens mister færdigheder, men ikke rettigheder.

Kaare Kjær-Madsen, formand for Ældre Sagen i Brøndby, var efter temadagen godt tilfreds:

– Der var 60 tilhørere, som gik hjem med lige dele rynker i panden og klarhed om juraen for demensramte familier. Oveni fik en del medarbejdere i Æblehaven redskaber til brug i det daglige arbejde. Det var i sandhed en fantastisk eftermiddag.