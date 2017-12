Til kamp mod højresvingsulykker

Brøndby Kommune har arbejdet med at mindske faren for højresvingsulykker, blandt andet her i krydset Gammel Køge Landevej/Brøndbyvester Boulevard. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndby Kommune har gennemgået de signalregulerede kryds for at se, om der er brug for at ændringer, der kan forebygge højresvingsulykker. Det har medført ændringer i otte lyskryds

Af Heiner Lützen Ank

I 2017 har Teknisk Forvaltning gennemgået alle signalregulerede kryds i lyset af de nye anbefalinger fra Vejdirektoratet for at se, om der er noget, man skal gøre for at forhindre højresvingsulykker.

Arbejdet skal ses i lyset af Brøndby Kommunes trafikhandlingsplan fra 2016, som har som målsætning at øge trafiksikkerhed og mindske antallet af tilskadekomne.

Ændret otte kryds

I otte kryds har forvaltningen ændret krydsene, så sikkerheden for cyklister er blevet bedre og risikoen for de farlige svingulykker er mindsket.

Det er forskellige tiltag, der har gjort de otte kryds mere sikre, for eksempel har man i flere tilfælde rykket stoplinjen for cyklisterne op til fem meter længere frem mod lyskrydset, så bilisterne lettere får øje på cyklisterne. Og ved flere kryds har man fjernet noget af rabatten.

– Jeg cykler selv meget, også i Brøndby. Det er vigtigt for mig, at alle borgere trygt kan cykle i kommunen, fra skolebørn til pensionister. Det er sundt og miljørigtigt at cykle, og derfor er det også vigtigt, at det er sikkert. Forvaltningen har gjort et godt stykke arbejde, og jeg glæder mig til, at de næste kryds også bliver forbedret, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

I de næste år vil Teknisk Forvaltning se på to yderligere kryds, nemlig krydset ved Park Allé/Sognevej og Vallensbækvej/Midtager.

De kryds, hvor der er foretaget ændringer, er:

1. Gammel Køge Landevej – Brøndby Allé

2. Gammel Køge Landevej – Brøndbyvester Boulevard

3. Vallensbækvej – Holbækmotorvejen

4. Park Allé – Hedegrænsen

5. Park Allé – Østbrovej

6. Park Allé – Højstens Boulevard

7. Brøndbyøstervej – Nykær

8. Brøndbyøstervej – Roskildevej