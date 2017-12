Undgå madspild i julen

Githa Nielsen og en gruppe frivillige samler mad sammen den 23. december. Foto: Jesper Ernst Henriksen

HELE OMRÅDET. I juledagene er mange butikker lukket, og det betyder normalt, at de er nødt til at smide mad ud. I år samler Githa Nielsen i stedet den overskydende mad sammen og deler den ud igen

Af Jesper Ernst Henriksen

Julen er i virkeligheden madens fest. Det er i julen, vi har klart flest madtraditioner.

Og så er det en tid, hvor butikker smider meget mad ud, fordi der omkring jul er tre lukkedage i de fleste butikker, og de færreste vil købe julemad efter jul.

Men det er også en dyr tid, hvor pengene er små i nogle hjem.

De to ting kan udligne hinanden, mener Githa Nielsen. Hun står bag Facebook-gruppen Stop Spild Lokalt (Glostrup), hvor Glostrup borgere kan dele overskudsmad med hinanden.

Stop Spild Lokalt har nu valgt op til jul at indsamle overskudsmad fra COOP-supermarkeder, der har lukket i juledagene. De vil nemlig ofte have nogle letfordærvelige madvarer til overs, som de ellers er nødt til at smide ud.

– Det er både ud fra et miljømæssigt synspunkt, for der bliver smidt rigtig meget mad ud, næsten en tredjedel af alt det mad, der bliver produceret, bliver smidt ud. Tanken med gruppen var også, at på grund af det nye kontanthjælpsloft, så var der mange, der sad stramt i det, så kunne man hjælpe hinanden på den måde, siger Githa Nielsen.

Deler ud i Glostrup

Githa Nielsen står i spidsen for en gruppe af frivillige, der kører rundt til de COOP-supermarkeder på Vestegnen, der har lukket i juledagene.

Fakta Diget i Glostrup og SuperBrugsen Vallensbæk og Brøndby, Kvickly i Brøndby er butikkerne i Folkebladets område, der har sagt ja indtil videre.

De frivillige vil så efter lukketid samle overskudsmad sammen, og efterfølgende dele det ud fra Odd Fellow bygningen i Glostrup, som har stillet lokaler gratis til rådighed.

– Det er meget bedre at være indendørs end at stå i en vindomsust carport, siger Githa Nielsen.

Da det først er efter lukketid, at maden kan blive samlet sammen, bliver det først fra cirka klokken 21. Det tror Githa Nielsen dog ikke bliver noget problem.

– Stop Spild Lokalt (Korsør), stiftet af den dengang kun 17-årige Rasmus Erichsen, som sidenhen også har stiftet organisationen Stop Spild Lokalt, havde sidste år ingen problemer med at komme af med maden. Folk stod i kø i kulden for at få gratis mad. Så jeg tænker, at der på Vestegnen også vil være basis for, at folk kommer og henter overskudmad, siger hun.

Hun vil ikke gøre forskel på dem, der kommer for at hente mad, men lade det være op til folks egen samvittighed, om de har behov for at hente overskudsmad.

– Jeg vil ikke bede om en ansøgning om noget, når jeg ikke kan love noget. Det bliver først til mølle, og så må man appellere til folks gode hjerte, at de ikke tager mere, end de har behov for, så der også er noget til den næste. Hvis folk virkelig er trængte, så rager de ikke til sig, for så ved de, hvordan det er at undvære. Så kan de også godt dele med andre, siger hun.

Deler gerne ud

En af de butikker, der har sagt ja til at give mad til gruppen, er SuperBrugsen i Brøndby. Her bakker brugsuddeler Jesper Housgaard op om formålet.

– Vi vil gerne hjælpe hvor vi kan. Når vi står i en situation med nogle fødevarer, som ellers ville være endt i skraldespanden, er det nærliggende at vi donerer dem til nogle, der gør et frivilligt stykke arbejde, siger han.

SuperBrugsen har i forvejen fokus på at minimere madspild, siger han.

– Vi gør alt, hvad vi kan for at minimere madspild generelt. Det gør vi også med vores red maden koncept i butikken. Når vi står foran lukkedage, så er det umuligt at undgå kassationer, så er det rart, at nogle kan bruge det til noget andet, siger han.

Når han køber varer hjem handler det om en balance.

– Vi vil helst ikke have, at kunder går forgæves, og vi vil helst have så lidt mad til overs som muligt, siger han.

Men når der skal være varer til de sidste kunder, er det umuligt at undgå at have noget til overs.

– Der er rigtig meget frugt og grønt, som har begrænset holdbarhed. Så vil der være noget kød og noget delikatesse. Mængderne er svære at sige noget om, siger han.

Også fra private

Formålet med gruppen Stop Spild Lokalt (Glostrup) er at dele mad mellem almindelige borgere i Glostrup.

– Jeg har selv delt rigtigt meget overskudsmad i en periode, hvor vi havde frokostordning på mit arbejde. Jeg tog alle resterne med hjem og lavede et opslag om det i min Stop Spild lokalt (Glostrup) gruppe på Facebook og havde op imod fem personer på besøg hver dag i fire måneder for at hente mit overskud. Nu har jeg ikke længere så meget til overs, men lige så snart jeg har noget, som jeg ikke selv for brug for, vil jeg hellere give nogen, der bliver glade for det, end at smide det i skraldespanden, siger Githa Nielsen.

Ifølge hende er det meget forskellige typer, der kommer og henter mad.

– Det er alle. Jeg skelner ikke imellem dem, der kommer. Ingen – heller ikke jeg – skal gøre sig til dommer over, hvem der har ret eller lov til at hente overskuddet. Det må være op til folk selv at mærke efter, om de synes, det er ok. Hvis der er nogen, der sidder og lader være med at sige ja, fordi de sagde ja i går, så ender maden måske i skraldespanden, siger hun.

Det kræver lidt lige at vurdere, om man har mad til overs.

– Det handler om at vurdere, at man har fået lavet for meget mad, hvad er sandsynligheden for, at vi får det spist, siger hun.

Hun opfordrer derfor også private til at være særligt opmærksomme på at dele ud af overskudsmad i julen, hvor der ofte bliver lavet for meget mad.

– Op til højtider, laver jeg som regel en peptalk inde i gruppen på Facebook. Der er mange, der får lavet alt for meget mad og så pakker de det hele ind og sætter det i køleskabet. Man ender typisk med at smide noget ud, fordi man ikke lige tænker over, at man kan dele det med andre, siger hun.

Hent overskudsmad

Overskudsmaden kan hentes i Odd Fellow bygning på Hovedvejen 36 i Glostrup lørdag den 23. december fra kl. ca. 21.00. Uddelingen lukker senest kl. 23.30. Maden vil blive uddelt efter ”først til mølle” princippet, men kræver køkultur af de fremmødte.