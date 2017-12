Værdighedspenge til varme hænder

GLOSTRUP. Fordelingen af pengene fra værdighedsmilliarden i 2018 ligner den fra 2017. Den største nyhed er lidt penge til fredagshygge på ældrecentrene

Af Jesper Ernst Henriksen

Fordelingen af pengene fra den såkaldte værdighedspulje, der på landsplan er på en milliard kroner, blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Glostrup i november.

Fordelingen ligner den fra i år.

Langt størstedelen af pengene går til yderligere personale. Tre nye sygeplejersker og seks sosu assistenter samt et funktionstillæg til en demenskoordinator koster i alt 3,9 millioner kroner.

– Vi mener, at ældrecentrene mangler ekstra varme hænder, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lars Thomsen (V).

Typen af varme hænder

Denne del af bevillingen var ligesom de foregående år til debat i kommunalbestyrelsen.

Socialdemokratiet foreslog, at i stedet for, at kommunalbestyrelsen bestemte fordelingen mellem sygeplejersker og sosu assistenter, så skulle det være op til den lokale leder at bestemme fordelingen.

– Vi ønsker, at det er den sygeplejerskefaglige ledelse, der beslutter, hvad det er for nogle faggrupper, der er brug for at passe vores borgere. Jeg er ked af, at det bliver en diskussion af den ene eller den anden faggruppe. Jeg beder bare om, at man giver den sygeplejerskefaglige leder mulighed for at ansætte det personale, som bedst udfylder den opgave, som vi har bedt om skal løses via vores kvalitetsstandarder, sagde Susanne Nordbjerg Bach (S).

Robert Sørensen (EL) spurgte, om ikke kvalitetsstandarden bliver opfyldt med det økonomiske råderum, som kommunen selv betaler.

– Er det her ikke nogle ekstra penge vi har fået? Sådan så, at de standarder vi har vedtaget bliver udført, og det her er så ekstra penge. Det lyder lidt som om, at de skal lukke nogle huller? spurgte han.

Det svarede Lars Thomsen bekræftende på.

– Det er nemlig ekstra penge. Kvalitetsstandarden bliver dækket af standardnormeringen derude. Det her er flødeskummen ovenpå kagen. Derfor synes jeg, det er en politisk beslutning, hvor vi gerne vil bruge lidt ekstra penge, sagde han.

Bailey og blærescannere

Ud over pengene til varme hænder fortsætter kommunen også med at give 100.000 kroner om året til de aktiviteter de frivillige foreninger på ældrecentrene udfører.

Tilbage til nye initiativer er der dermed 162.000 kroner. Af dem bliver 130.000 kroner brugt på to nye blærescannere, der skal gøre det muligt for sygeplejerskerne at undersøge, om det er nødvendigt at blive indlagt.

– De blærescannere skulle gerne forebygge indlæggelser. Der er ikke noget værdigt i at blive indlagt, hvis man ikke har behov for det, siger Lars Thomsen.

De sidste 32.000 kroner går til lækkerier til beboerne på ældrecentrene. Formålet er at skabe hygge og glæde på ældrecentrene, og at køkkenerne genoptager traditionen med slik, chokolade, kager og Bailey for eksempel hver fredag til ’Vild med dans’.