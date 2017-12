Vallensbækvand bliver lidt dyrere

Vandprisen stiger med to procent i Vallensbæk til næste år. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Hofors vandpris i Vallensbæk stiger lidt i det kommende år. Vandet fra Vallensbæk Strands Vandforsyning forbliver uændret

Af Heiner Lützen Ank

Ifølge en pressemeddelelse fra Hofor stiger vandprisen i 2018 med to procent.

For en lille familie i lejlighed giver det en årlig udgift på cirka 5.800 kroner. Mens den lidt større familie i et parcelhus skal regne med omkring 9.700 kroner.

– For den pris får borgerne hver eneste dag friskt, rent og kvalitetskontrolleret postevand og slipper af med spildevandet, som renses og ledes tilbage til naturen på forsvarlig vis. Det er et gode, som mange lande misunder os, lyder det fra Frank Brodersen, direktør for Miljø&Samarbejder i Hofor, i pressemeddelesen.

Med i prisen er også den tværkommunale indsats omkring Store Vejle Å mod oversvømmelser efter de voldsomme skybrud, som bliver stadig hyppigere i Danmark.

Kan stige i fremtiden

Vandprisen i Vallensbæk ligger på landsgennemsnittet og har de senere år været stabil.

Frank Brodersen er tilbageholdende med at spå om fremtidens vandpris, men forventer dog generelle prisstigninger fremtiden:

– Ud over investeringer i vedligeholdelse, udbygning og modernisering af vand- og spildevandssystemet, så er klimatilpasning og skybrudssikring en investeringstung opgave. Det betyder øgede udgifter i byområderne.

Samme pris

Da Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk holdt møde den 20. december var vandpriserne på dagordenen.

Kommunalbestyrelsen kan ikke fastsætte priserne, men skal formelt godkende priserne, hvad Kommunalbestyrelsen gjorde.

På det samme møde skulle Kommunalbestyrelsen også godkende vandpriserne for Vallensbæk Strands Vandforsyning. Her godkendte Kommunalbestyrelsen, at prisen forbliver den samme som i 2016 og 2017.