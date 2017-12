Virksomheder får hjælp til vækst – hvis de tager et socialt ansvar

GLOSTRUP. To virksomheder fra Glostrup Kommune får mulighed for at deltage i et nyt projekt, hvor de blandt andet kan få hjælp fra professionelle forretningsudviklere til at skabe vækst i virksomheden, hvis de samtidig tager et socialt ansvar og ansætter udsatte borgere

Af Jesper Ernst Henriksen

Professionel rådgivning og sparring fra forretningsudviklere og undervisning af eksperter inden for strategi og bestyrelsesarbejde, økonomistyring, afsætning, rekruttering og meget mere.

Det er blot nogle af de væksttilbud, der venter de to Glostrup virksomheder, der kommer med i projektet Vækst med social bundlinje. Til gengæld skal virksomhederne være indstillet på at ansætte flere udsatte borgere i virksomheden.

Over 400.000 danskere står i disse år uden for arbejdsmarkedet, og mellem 7-8 procent af en ungdomsårgang kommer hverken i job eller i uddannelse.

Hvis udfordringen skal løses, skal der tænkes nyt, og Den Sociale Kapitalfond, der er en del af projektet, har tidligere oplevet stor succes med målrettede vækstprogrammer for virksomheder, der gerne vil tage et særligt socialt ansvar.

Investering betaler sig

Virksomhederne betaler ikke for at være med ud over den arbejdstid, de investerer i projektet. Til gengæld skyder kommuner og fonde penge i projektet, og kommunerne betaler mere, jo flere udsatte borgere, der kommer i arbejde. Det forventes, at kommunernes investering hurtigt vil tjene sig hjem i form af sparede udgifter til overførselsindkomster samt øgede skatteindtægter.

Metoden kaldes ’Payment by Results’ og har tidligere været afprøvet i blandt andet USA, Storbritannien og Finland med store perspektiver. I Danmark er det første gang den bliver afprøvet.

– Vækst og velfærd er to vigtige dagsordner. Ved at kombinere dem kan vi give to udvalgte virksomheder i Glostrup et boost, og samtidig bliver der plads til nogle af vores udsatte borgere, som har svært ved at finde deres rette hylde på arbejdsmarkedet. Det er et spændende projekt, som jeg har store forventninger til, siger borgmester John Engelhardt.

To virksomheder fra Glostrup Kommune får mulighed for at deltage i projektet. Der er ansøgningsfrist 28. februar 2018. Interesserede virksomheder kan finde ansøgningsskemaet på Socialkapitalfond.dk

Samarbejde

Vækst med social bundlinje er et partnerskab mellem Den Sociale Kapitalfond, Erhvervsministeriet samt en række fonde og kommuner. Projektet blev lanceret i marts 2017, og Glostrup træder ind i tredje runde sammen med Albertslund og Kolding.