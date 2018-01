5.b og 6.d på Nordvangskolen var samlet i ét lokale og meget opmærksomme, da de fik udleveret deres Chromebooks. Nordvangskolen er en af Glostrup Skoles fem undervisningssteder. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen i Glostrup har besluttet at investere i 1.000 nye Chromebooks til Glostrup Skole. Det betyder, at alle elever fra 3. - 9. klasse får en personlig Chromebook, som de kan bruge både i skoletiden og i fritiden - til stor begejstring for eleverne

Af Jesper Ernst Henriksen

Borgmester John Engelhardt fortæller om den ambitiøse investering:

– Vi er på flere fronter ved at give skolen et løft. Beslutningen om maksimum 22 elever i klasserne, store skolerenoveringer og også flere penge til IT og digitalisering skal medvirke til at skabe rammerne for dygtigere elever. Bevilling til 1.000 nye computere er ikke hverdagskost i Glostrup, og det er et initiativ, jeg er glad for. IT og digitalisering er faktisk kommet for at blive. Det skal vi politikere støtte op om. Det er en stor opgave for skolerne at omstille læring og undervisning til de nye muligheder. Nogle af fordelene er, at eleverne bliver motiveret af det digitale, at de kan arbejde selvstændigt og at lærerne nemmere kan følge elevernes fremgang.

Glade elever og lærere

Stoltheden og interessen for de nye Chromebooks var tydelig at spore hos 5.b og 6.d på Nordvangskolen. Eleverne var meget fokuserede på, hvor langt de enkelte Chromebooks var med at opdatere, så de endelig kunne prøve dem af.

For at holde styr på Chromebooks og opladere, blev de udstyret med labels med elevens navn. Eleverne gik meget op i, at de alle fik labels, da det så ”officielt” var deres helt egne Chromebooks.

Men det er ikke kun blandt eleverne, at begejstringen er stor. Lærerne på Glostrup Skole kan se store fordele ved, at eleverne nu har deres egne Chromebooks.

På Glostrup Skole ønsker man at gøre eleverne så IT-kyndige som muligt, da gode IT-kompetencer efterspørges på både arbejdsmarkedet og ungdomsuddannelser.

Blyanten er dog ikke død, og eleverne skal stadigvæk tegne og skrive i hånden.

Chromebooken er blot endnu et redskab i penalhuset, som tilbyder eleverne og lærerne nye muligheder.

IT-vejleder i Glostrup Skole Morten Ulstrup siger:

– Det er et kvantespring for Glostrup Skole, at alle elever nu har deres egen Chromebook. Når IT er mere tilgængelig, bliver paletten af muligheder for at variere undervisningen markant større. Øget variation i undervisningen skaber øget mulighed for differentiering, og det bliver derfor lettere at fange og motivere den enkelte elev.

Sådan bliver Chromebooks brugt

• Eleverne kan lave mundtlige fremlæggelser ved at lave optagelser af deres skærm med deres webcam. Af den vej kan en hel klasse fremlægge et emne samtidigt. Alle elever aktiveres, og det er gennem aktivitet, at læring sker.

• Via ”Classroom”, kan elever i det daglige arbejde lære at begå sig på sociale medier i lukkede beskyttede miljøer godt støttet af læreren. Det forbereder dem til at bruge Facebook, Twitter, Snapchat m.m., og giver dem en væsentlig indsigt i hele den etik, der knytter sig til at kommunikere i offentlige fora.

• Via læse- og skrivestøtteprogrammer (fx AppWriter) kan alle elever fra 1. – 9. klasse styrke deres skriftlige fremstillinger.

• Via oplæsningsfunktionen kan eleverne opnå bedre sproglig udtale i engelsk, tysk og fransk, da de kan få læst teksten op af deres Chromebook og samtidig få støtte til stavning på de enkelte sprog.

• Chromebooks er udviklet til undervisningsbrug, og hovedparten af de programmer, der anvendes, er designet til at anspore samarbejde og videndeling. Det betyder i praksis, at alle elever har lettere ved at indgå i et samarbejde, da gruppedannelse og samarbejde kan foregå lang mere smidigt.

• Chromebooken er en Cloud Computer, og det betyder, at den løbende opdateres og nye muligheder og funktioner kommer til helt automatisk.