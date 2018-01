Fredag den 19. januar vil Kulturhuset Brønden igen genlyde af god jazzmusik, når Six Foot Stompers kommer på besøg. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Årets første jazzkoncert nærmer sig i Brøndby Jazzklub

Af Heiner Lützen Ank

Et nyt år er der taget hul på, og Brøndby Jazzklub er igen klar med et nyt arrangement fredag d. 19. januar.

Det nye år begynder med et gensyn med Six Foot Stompers, der har besøgt klubben flere gange, altid med stor succes.

Sammen repræsenterer de en musikstil, der har rødder i den traditionelle New Orleans- og Dixielandjazz tilsat krydderier og inspiration fra andre stilarter. Det bliver rigtig god dansemusik til det store dansegulv.

Musikerne er: Mogens Eghjort, trompet; Gunnar Bay, basun; Jens Brandt, klarinet; Torben Junker Larsen, banjo; Lars Nielsen, bas; Torben Kousholt Mikkelsen, trommer.

Koncerten finder sted fredag den 19. januar kl. 19.30 i Kulturhuset Brønden.

Se mere om arrangementet på Brøndby Jazzklubs hjemmeside.