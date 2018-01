Ældre Sagen vil have flere hæveautomater

Laurits Bune og Kaare Kjær-Madsen fra Ældre Sagen, mener hæveautomaten i baggrunden har en uheldig placering. De håber, der kan findes en bedre løsning. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Ældre Sagen i Brøndby mener, hæveautomaten i Kulturhuset Kilden er uheldig placeret. Og faktisk mangler der flere automater i Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

Nu er Kaare Kjær-Madsen og Laurits Bune, henholdsvis formand og næstformand for Ældre Sagen i Brøndby, et par flinke herrer med gode og reelle hensigter.

Derfor siger de det kun i spøg.

– Hvis jeg ville, kunne jeg aflure hendes pinkode.

Lauris Bune kigger ud af den store rude, hvor en kvinde er ved at hæve kontanter.

Vi har slået os ned i Kulturhuset Kilden, lige inden for døren, hvor der er et lille, hyggeligt hjørne, hvor man sådan en almindelig formiddag kan sidde og drikke kaffe og tale om løst og fast.

Samtidig har man et godt overblik over, hvad der sker i caféområdet, men også udenfor vinduet, hvor en hæveautomat netop er blevet sat op.

Da Folkebladet for et par uger siden kunne fortælle om den nye hæveautomat, sagde Kaare Kjær-Madsen:

– Ældre Sagen har allerede fået henvendelser fra seniorer, der ikke bryder sig om at blive overbegloet, når de ordner bankforretninger. En speciel rude, som forhindrer overvågning indefra, vil uden tvivl glæde brugerne.

En kritik, Kaare Kjær-Madsen og Laurits Bune fastholder, da de har inviteret til kaffe og kiggeri en almindelig januarformiddag:

– Vi har fået flere henvendelser fra vore medlemmer, der synes, det er uheldigt, at de på denne måde bliver kigget på, når de skal benytte automaten, siger Laurits Bune.

– Ja, man kunne minimum gøre noget ved vinduet, så det bliver tonet på en eller anden måde. Og så er der desuden vejrforholdene, som gør det her sted vanskeligt. Der er ikke noget læ, når man skal bruge automaten.

Der mangler automater

Kaare Kjær-Madsen og Laurits Bune udgør formandsskabet i en lokalafdeling af en forening, der er talerør for ældre mennesker, særligt dem, der ikke selv har kræfter og ressourcer til at råbe op.

Og faktisk mener de, at den nye placering af hæveautomaten berører en bredere problemstilling, siger Kaare Kjær-Madsen:

– Flere af vore medlemmer tilhører den gamle skole, altså mennesker, der godt kan lide at have kontanter. Så udover at denne placering ikke er god, så mangler der faktisk flere hæveautomater i Brøndby. Der er ingen i Brøndbyvester, og det er ærgerligt.

Selvom mange, også ældre, har accepteret og lever med, at det pengeløse samfund langsomt kommer snigende, så skaber det problemer for nogle mennesker, siger Laurits Bune:

– Der er mange, der nok skal klare sig. Men dem vi tænker på er de svageste. Dem, der ikke har kræfterne selv.

Derfor har ældre Sagen også tænkt sig at følge op på sagen, fortæller Kaare Kjær-Madsen:

– Vi er ved at undersøge muligheden for at en af bankerne har lyst til at etablere en hæveautomat, for eksempel i Brøndbyvester. Desuden vil vi kontakte kommunen for at høre, om der er noget, man kan gøre.