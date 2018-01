Auping åbner egen butik i Glostrup

Auping har åbnet ny butik i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Auping åbnede onsdag den 27. december ny butik på Hovedvejen i Glostrup, det er deres anden butik i Danmark

Af Jesper Ernst Henriksen

Auping er en stor international producent af senge og sengetilbehør. Deres produkter bliver solgt i andre forretninger over hele Danmark. I marts 2017 åbnede de sin første brand store i København. Butikken ligger på Østerbrogade 109 og har lige som Aupings andre butikker i Tyskland, Belgien, Luxemburg og hjemlandet Holland haft stor succes. Derfor åbner de nu butik nummer to i Danmark, og den kom til at ligge i Glostrup.

Ifølge Auping har de valgt Glostrup på grund af nærheden til god kollektiv transport og at der ved lokalerne på Hovedvejen er en del andre aktive butikker.

Auping Store Glostrup åbnede dørene den 27 december 2017 på Hovedvejen 135, 2600 Glostrup. Butikken er ca. 300 kvadratmeter, som består af 16 sengemiljøer med forskellige udseende.