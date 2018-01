Billigere vand i Glostrup

Har du den nye vandmåler fra Glostrup Forsyning, kan du løbende holde øje med forbruget via app eller hjemmeside. Foto: Glostrup Forsyning

GLOSTRUP. Prisen på vand og spildevand i Glostrup falder i 2018 med 4,75 kroner pr kubikmeter i forhold til 2017

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Forsyning arbejder ud fra non-profit princippet, hvor økonomien skal ”hvile-i-sig-selv” og ikke skabe profit. Det betyder, at over- og underskud enten skal betales tilbage til kunderne eller opkræves fra kunderne. Derfor sigter Glostrup Forsyning mod stabile takster fra år til år, men oplever samtidig, at blandt andet udefrakommende faktorer kan påvirke taksterne.

Følg dit vandforbrug

Glostrup Forsyning ønsker at tilbyde en bedre service til kunderne ved at give lettere adgang til data omkring deres vandforbrug. Det er nu muligt at følge forbruget via APP’en ”eButler Glostrup Forsyning”, fortæller Tabassum Hussain, projektleder hos Glostrup Forsyning.

Du kan følge dit forbrug med eButler Glostrup Forsyning, hvis du har egen vand- eller varmemåler fra Kamstrup. For at få beskeder ved unormalt forbrug, skal du på ebutler.dk opsætte forbrugsgrænser. Det kan være en fordel, da det på den måde kan blive nemmere at opdage toiletter, der løber, eller andre episoder, hvor der bruges vand unødvendigt. Forbruget kan følges pr time, dag, måned og år. Du logger ind begge steder via kunde- og målernummer. Du finder en vejledning på Glostrup Forsynings hjemmeside, som kan hjælpe med både APPen og opsætning af forbrugsgrænser i ebutler.dk

Der er også andre mere miljømæssige fordele med de nye fjernaflæste vandmålere. Selve måleren er produceret i Danmark af plastik og ikke i messing som tidligere, fortæller Kenneth Quaade.

På Glostrup Forsynings hjemmeside finder du også priser på affald og fjernvarme.

Det er med i vandprisen

• Indvinding af lokalt drikkevand

• Afledning af spildevand

• Klimatilpasning

• Håndtering af regnvand

• Fjernaflæst måler

• APP eButler Glostrup Forsyning

• ebutler.dk