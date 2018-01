Børn lærte opera

En rigtig operasanger og dirigent var på Nordvangskolen for at synge med 4.d. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Børnene fra 4.d på Nordvangskolen har i de forgangne uger lært opera, så de lørdag kunne optræde for forældre, venner og andre interesserede

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag formiddag i sidste uge stod børnene fra 4.d i aulaen på Nordvangskolen. De stod bare på gulvet og på nogle træbænke, så opstillingen lignede den, de selv stod i lørdag til koncerten. Men der manglede selvfølgelig noget. For til koncerten lørdag var det ikke kun 4.d, en dirigent og en enkelt operasanger, der ville være tilstede. Der skulle de synge sammen med hele Glostrup Mandskor og et symfoniorkester.

– Det bliver fedt, jeg glæder mig, og er lidt nervøs og spændt, siger Lukas fra 4.d.

Øver sang og at dirigere

På denne sidste øvelsesdag inden koncerten, hvor aulaen ville være fyldt med spændte forældre, var børnenes sang næsten helt på plads. De sang ”Do, re, me” fra Sound of Music og bevægede sig, som operasangeren viste dem. Og bagefter det, sang de en dansk version af Land of Hope and Glory fra Pomp and Circumstance, der er kendt fra den sidste promenadekoncert, hvor den bliver spillet i Royal Albert Hall og sendt ud over hele Storbritannien.

Generelt var koncerten en samling af nogle af de største og mest kendte numre fra klassisk musik. Der var også An der schöne blauen Donau af Strauss. som er kendt fra nytårskoncerten i Wien.

– Jeg synes, det er gået godt og det er sjovt. Jeg synes sangeren og dirigenten er gode til det, siger Lukas.

Han kan også mærke fremgang i sin sang.

– Jeg synes, jeg er blevet rigtig god til at synge. Da vi skulle synge do, re, me, skulle vi gøre alt muligt med hænderne og sige alle mulige ord, det gjorde det nemmere. Det er sjovt at lære noget nyt, siger han.

Efter børnene havde lært at synge, skulle de også lære at dirigere.

– Kender i Harry Potter? Det her er næsten det samme, sagde dirigenten, og viste børnene, hvordan man dirigerer, inden han gav dem hver sin dirigentstok, som de på skift brugte til at dirigere hele klassen.

Indblik i ny verden

Der kørte et lignede projekt i 2016 i forbindelse med Glostrups 825 års jubilæum, med en klasse, der nu er 5.d på Nordvang. Det var så stor en succes, at folkene bag, Glostrup Sangforening og lærerne på projektet, gerne ville gøre det igen.

– De synes, det kunne være sjovt at få en ny klasse, der kunne prøve det samme. Der er også mange af børnene, der har hørt om projektet fra den ældre klasse, der har spurgt, om de ikke kunne lave det samme, siger Lisbet Merlung, der er klassens musiklærer og også bliver kaldt flet.

Det samme siger Hans Lindberg fra Glostrup Sangforening, der har Glostrup Mandskor.

– Det er et godt projekt, hvor børnene lærer om musik, de ikke ellers kender til. Hvis vi kan fortsætte det de kommende år, kan vi få en hel masse unge mennesker, der kender til den her verden, siger han.

For mange af børnene var projektet et indblik i en verden, de ikke ellers har stiftet bekendtskab med, og som der måske kan gå mange år, før de lærer at kende.

– De får mulighed for at møde en rigtig dirigent, en rigtig operasanger og et rigtigt symfoniorkester, og se, hvordan de arbejder. Børnene ville heller aldrig gå ind og lytte til en rigtig klassisk koncert. Når de er en del af projektet, så lytter de til musik, de ikke ellers ville have hørt, siger Lisbet Merlung.