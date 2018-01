Bordtennis af bedste slags i vente

Emilie Wraa fra Brøndby Bordtennis Club, der her ses med sin coach, Marcus Gøgsig, spiller i den kommende weekend på hjemmebane ved stort stævne. Foto: Lasse Haahr Petersen

SPORT. I den kommende weekend dyster de bedste ungdomsspillere i bordtennis i Stadionhal 1. I en krævende turnering

Af Heiner Lützen Ank

I kommende weekend bliver der god mulighed for at se bordtennis på allerhøjeste niveau i Brøndby. Stadionhal 1 lægger nemlig gulv til et af de mest prestigefyldte stævner i Danmark for ungdommen, kaldet Top 12.

Krævende stævne

I hver af de otte ungdomsrækker mødes de 12 bedste spillere i Danmark og spiller alle mod alle.

Det er et krævende koncept, der stiller store krav til fysikken og fokus hos den enkelte spiller.

11 kampe fordelt over to dage gør, at den, der er mest frisk og forstår at spille godt, når kroppen begynder at blive træt, har størst mulighed for at nå til tops.

Håb om lokale resultater

Stævnet arrangeres af bordtennisklubberne Brøndby og Greve i samarbejde.

Klubberne har tilsammen otte spillere med til stævnet og er dermed godt repræsenteret, med flere gode muligheder for at nå en topplacering.

Kampene starter kl. 10 lørdag og kl. 9 søndag. Der vil være gratis adgang for tilskuere.