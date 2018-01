Brøndby Boligselskab holder øje med Lejerbo

Der er internt uro i Lejerbo Danmark. Brøndby Boligselskab holder derfor øje med situationen. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Der er har på det seneste været uro i Lejerbo Danmark. Brøndby Boligselskab holder derfor et vågent øje med organisationen

Af Heiner Lützen Ank

Der har de seneste måneder været uro i en af landets store administrationsorganisationer, Lejerbo Danmark.

Faktisk har utilfredsheden været så stor, at Lejerbo København og Lejerbo Kolding nu har opsagt deres aftale med Lejerbo Danmark.

Om årsagen til bruddet siger Jan Hyttel, formand for Lejerbo København, til netmediet Ejendomswatch:

– Der er blevet truffet en hel del beslutninger hen over hovedet på os. Vi har måttet trække flere byggesager tilbage, og det er gået rimeligt. Men havde vi fulgt den rådgivning, vi fik, så var det gået grueligt galt.

Ophøret af samarbejdet sker per 1. juli 2018, hvor Bo-Vest overtager administrationen af de cirka 5.300 boliger i København.

Når man hertil lægger de cirka 3.400 boliger hos Lejerbo i Kolding, der også er på vej væk fra administrationsorganisationen, er der tale om et voldsomt slag for Lejerbo Danmark.

At Lejerbo Danmark således står til at miste en betragtelig del af de i alt 40.000 boliger, selskabet administrerer, er blevet bemærket i Brøndby.

For uroen kan få konsekvenser for Brøndby Boligselskab, der arbejder sammen med Lejerbo Danmark.

Således har Michael Buch Barnes, formand for Brøndby Boligselskab, skrevet til Lejerbos hovedbestyrelse og har blandt andet opfordret til:

– At få undersøgt de økonomiske konsekvenser ved, at de to afdelinger har meldt sig ud af Lejerbo Danmark.

Det er nemlig nødvendigt at se på den tilbageværende økonomi, understreger Michael Buch Barnes:

– Når nu flere større organisationer melder sig ud af Lejerbo og dermed ikke længere hænger på en eventuel sag om fællesindkøb, afskrivning af sambo samt andre økonomiske konsekvenser, som måtte ligge. Der må blive et mindre fællesskab til at betale for den samlede regning.

Michael Buch Barnes har endnu ikke hørt fra Lejerbo, men forventer at få svar.