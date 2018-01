Brøndby vil selv tilbyde alkoholbehandling

BRØNDBY. Fra i år vil Brøndby Kommune selv tilbyde ambulant alkoholbehandling til borgerne. Forventningen er, at 35 personer skal have hjælp

Af Heiner Lützen Ank

Fra 1. januar i år vil Brøndby Kommune selv tilbyde ambulant alkoholbehandling til borgerne i kommunen. Det besluttede kommunalbestyrelsen på sit seneste møde, den 13. december 2017.

Her godkendte kommunalbestyrelsen nemlig, at Brøndby Kommune fra 1. januar 2018 skal tilbyde ambulant alkoholbehandling til kommunens borgere i BehandlingsCenter Brøndby (BCB).

Det sker efter, at Social- og Sundhedsudvalget i løbet af efteråret har arbejdet med, og godkendt, en kvalitetsstandard for arbejdet.

Ifølge Socialforvaltningen har man på nuværende tidspunkt gode erfaringer med, i forbindelse med behandling for stofmisbrug, at tilbyde en koordineret og tværfaglig indsats med de andre dele af den kommunale forvaltning, særligt Jobcentret, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Ydelsescentret.

Den samme positive effekt forventer Socialforvaltningen, der vil være, når Brøndby Kommune fremover selv tilbyder alkoholbehandling til forventelig 35 personer.

Behandlingen vil finde sted i BCB, adskilt fra BCB Ung, samt i den tidligere pedelbolig på Nørregård, Helsehytten.

BCB deler lokaler med bostøtteteamet. I forbindelse med udvidelsen af behandlingen i BCB samt udvidelse af bostøtteteamet (pulje til udsatte ledige) er de nuværende lokaler ikke tilstrækkelige.

Da det dog forventes, at tilgangen af borgere til alkoholbehandling i de første måneder vil være begrænset, vil behandlingen kunne ske i de nuværende lokale i den første periode.

Samtidig arbejdes der dog på at finde en løsning, evt. med opsættelse af pavillon.