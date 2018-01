Chauffører: Pauselokale i Glostrup er ulækkert og slidt

Mesut Ljatifi er en af de chauffører, der ikke er tilfreds med rengøringen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I Glostrup holder flere hundrede buschauffører pause i et lokale, de mener er slidt og dårligt rengjort. De ansvarlige vil gerne renovere, men der er lidt forhindringer

Af Jesper Ernst Henriksen

I det lille hus, der ligger mellem den gamle stationsbygning og den gamle del af posthuset, holder chaufførerne i buslinjerne, der stopper på Glostrup Station, pause. Hvert 2. minut kører der en bus fra stationen, og en stor del af chaufførerne har holdt pause på netop Glostrup Station.

Den største linje på stationen er linje 9A, der kører hvert 8. minut i dagtimerne. Turen frem og tilbage til Refshaleøen tager omkring 2 timer og 40 minutter. På Refshaleøen har chaufførerne også mulighed for at komme på toilettet.

Samlet set er det flere hundrede mennesker, der holder pause i Glostrup på en normal hverdag.

Lugter grimt

Bygningen indeholder to lokaler med borde og stole, et lille køkken med en håndvask og service, som chaufførerne vasker af med lidt opvaskemiddel og et papirsserviet efter brug, samt et herre og et dame toilet. Herretoilettet i lokalet består af et enkelt toilet og et pissoir med plads til to personer.

I de cirka 15 minutter, Folkebladet var i lokalet, kom fire nye mandlige chauffører ind for at holde pause. Den megen aktivitet ud og ind af døren sætter sit tydelige præg på stedet. Gulvene er tydeligt både slidte og beskidte. Herretoilettet er af noget ældre dato, og der lugter ret grimt. Det ligner og lugter nogenlunde som toiletterne i tunnellen ved stationen.

– Jeg synes, det er for ulækkert. Når jeg skal på toilettet, går jeg over på en restaurant i centeret og køber en kebab og får lov at bruge deres toilet, siger Mesut Ljatifi, der er en af de utilfredse chauffører.

De andre chauffører, der var til stede i lokalet, da Folkebladet var forbi, bakkede op om den udlægning. Problemet for dem er bare, at de ikke altid kan nå at benytte et andet toilet.

– Når man kun har et kvarters pause, så kan man ikke nå det, siger Mesut Ljatifi.

Mesut Ljatifi kører 500 S, og har også ind i mellem pauser andre steder end i Glostrup.

– I for eksempel Ørestad ser lokalet helt fint ud, siger han.

Han er heller ikke ude efter dem, der gør rent.

– De har ikke tid nok til at gøre det ordentligt. Gulvet bliver ikke vasket ordentligt, og det er også svært at holde rent, siger han.

Ryd op efter jer selv

Bygningen er ejet af DSB, men det er Movia, der lejer lokalerne og Umove, der som en del af deres kontrakt med Movia skal stå for rengøringen. Umove er den største operatør på stedet, fordi de driver 9A, men der er også andre operatører, og det komplicerer tingene, siger Kim Koefoed-Larsen, der er

driftschef 3A og 9A.

– Vi har desværre igennem længere tid haft en del udfordringer med dele af det personale, der benytter lokalerne, hvilket betyder, at der er stor forskel på, hvordan lokalerne fremstår afhængigt af, hvornår på dagen man er dernede, siger han.

Han er dog overrasket over, at kritikken kommer netop nu.

– Vi gør rigtig meget ud af at have en god dialog med vores egne chauffører, og det er meget længe siden, vi har hørt noget negativt omkring faciliteterne på Glostrup St., siger han.

Han mener ikke, det er rimeligt at vurdere rengøringsniveauet i lokalerne ud fra et besøg på et tilfældigt tidspunkt.

– Når den første chauffør har tisset ved siden af, lugter der af urin, uanset hvor rent lokalet er, siger han.

Han har nu bedt rengøringspersonalet dokumentere deres arbejde.

– Jeg har været i kontakt med teamet der står for rengøringen på Glostrup, og bedt dem om at dokumentere det færdige resultat, således at vi til enhver tid kan afvise eventuelle påstande om manglende rengøring. Det er tidligere gjort i forbindelse med meget slemme oplevelser på toiletterne, hvilket heldigvis havde en positiv effekt på store dele af chaufførerne, siger han.

Han forklarer, at der har været udfordringer med, at forskellige nationaliteter blandt chaufførerne har givet problemer, da nogle ikke har villet accepterer kvindelige rengøringsmedarbejdere eller rengøringsmedarbejdere af en anden nationalitet.

– Nu har jeg fået en dansk mand, jeg kender, til at tage opgaven. Hvor ofte, der bliver gjort rent, er afgjort af antallet af chauffører, der holder pause på stedet, så det er fastsat i kontrakten. Rengøringsfolkene afsætter selv korrekt tid til opgaven, og der er ingen af dem, der har fortalt chauffører, at de ikke har tid nok, siger han.

Derudover vil han gerne have lidt mere hjælp fra chaufførerne.

– Hvis jeg spilder en kop kaffe, så tørrer jeg op efter mig selv. Det kan jeg konstatere, at det ikke er alle, der gør, siger han.

Vil gerne renovere

En løsning, Kim Koefoed-Larsen gerne vil have, er at renovere toiletterne og bytte om på herre og dametoilettet, og så droppe pissoiret på herretoilettet.

– Vi overtog et lokale i meget dårlig stand. Folk kan ikke finde ud af at bruge det pissoir. Der ryger alt for meget affald ned i, siger han.

Det har bare ikke været nemt at få de andre operatører med på den idé.

– Der er en del usikkerhed omkring fremtiden for busdriften på grund af den kommende metro-cityring og letbanen, derfor er de ikke interesserede. Der er også tale om, hvorvidt stationen skal rives ned, siger han.

Glostrup Kommune oplyser, at de ikke har nogen aktuelle planer om at rive stationen og pauselokalet ned – da det ikke er ejet af dem og da de i modsætning til posthuset stadig er i brug. Der er dog lige nu gang i en større undersøgelse af mulighederne for at bygge hen over banen. Her kan redrivning af den gamle stationsbygning også blive en del planen.

Ifølge Kim Koefoed-Larsen er bygningen med pauselokalet ikke meget værd.

– Vi overtog et lokale i meget dårlig stand. Kloakken er meget dårlig, og vi har flere gange haft problemer med skadedyr. Vi har et lokale i kælderen, hvor der er mulighed for at bede, hvor der er mug på væggene. Jeg ville gerne lave et stillerum i stueetagen, hvor man for eksempel kan bede, men det vil de andre operatører ikke være med til, siger han.