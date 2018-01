Dansede sig til VM

Danserne fra Henckell Dans har været til DM i jitterbug for hold. Det gik godt. Foto: Henckell Dans

SPORT. Henckell Dans klarede sig godt ved DM i jitterbug for hold og et hold kvalificerede sig endda til VM

Af Heiner Lützen Ank

Ved Danmarksmesterskabet i jitterbug for hold imponerede de to hold fra Henckell Dans ved at vinde både guld og bronze. Konkurrencen blev danset i Ravnsborg Hallen ved Køge og talte dansere fra hele landet.

Holdene bestod af parrene Tina Spurré/Dennis Trudsholm, Leif Schaadt/Lone Jensen, Inge Bøhm/René Dommer, Thomas Plum/Nina, Kathe Rasmussen/Per Rasmussen og Ivan Klausen/Inge-Lise Kristensen.

Ved samme konkurrence vandt Lone Jensen/Leif Schaadt den internationale star række i senior jitterbug, hvilket betyder, at de kan stille op ved verdensmesterskaberne i Lyon i april måned.