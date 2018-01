Det var en succes, nu er den lukket

Drop-in røntgen på Glostrup Hospital. Måske ligefrem for stor en succes. Foto: Pressefoto

DEBAT. Af Nina Berrig, Syvhøjvænge 133, 2625 Vallensbæk

Af Nina Berrig, Syvhøjvænge 133, 2625 Vallensbæk

Drop-in røntgen på Glostrup Hospital var et virkeligt godt tilbud. Efterspørgslen var så stor, at tilbuddet ikke kunne klare de mange henvendelser, der kom.

Det betød lang ventetid på afdelingen. I stedet for at tilføre tilbuddet flere ressourcer, har man nu valgt, på grund af stram økonomi, at lukke succesen ned. Fremover bliver akutte henvisninger behandlet som vanligt, mens ikke-akutte patienter henvises som en elektronisk røntgen henvisning. Det betyder i bedste fald en tid indenfor en uge.

Det er ærgerligt, at man ikke tænker samfundsøkonomisk, for så er det da en grumme dårlig besparelse.

Samtidig med at det giver længere sygemeldinger, betyder det større ubehag for borgerne/patienterne.