Dobbeltudstilling i Vallensbæk

Ulla Storm udstiller i januar og februar i Vallensbæk.

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kunstforening udstiller to kunstnere i januar og februar i Kultur- og Borgerhuset, hvor der er fernisering den 6. januar fra kl. 11 til 12.30

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Kunstforening starter det nye år med to udstillinger. En udstilling med Ulla Storm, som bruger inspiration fra Grønlands natur og barske liv i sine værker. Ulla Storm er et kreativt menneske. Som kunstmaler er hun autodidakt. En gang i 1980’erne begyndte hun at male og har siden udstillet i talrige gallerier og kunstforeninger rundt om i kongeriget.

Ulla Storm arbejder fortrinsvis med akryl, kul, spray og papir. Der males spontant, intuitivt og med stor lyst. Inspirationen kommer ofte fra hendes mange ophold på Grønland, rejserne sydpå eller ting i de nære omgivelser. Der er et strejf af eventyr og rejselyst i Ulla Storms malerier – og hun er ikke bange for at tage udfordringen op med nye materialer, når motiverne hentes frem fra hukommelsen. I 2008 udstillede hun sin første serie med inspiration fra Grønland hos Enoksens galleri i Sisimiut.

Acryl og mixed media

Den anden udstilling er med Rita Jørgensen. Hun er uddannet på Akademiet for Fri og merkantil kunst, rettet imod teknik, og har i mange år arbejdet som teknisk assistent. I 2005 startede hun med at arbejde med acryl og mixed media på lærred efter inspiration fra kurser. Hun er inspireret af naturindtryk og fra rejser i Østen og senest i Provence, Barcelona og Algarve. I stedet for at gengive det hun ser foran sig så nøjagtigt som muligt, benytter hun farven mere vilkårligt, så den bliver et mere kraftfuldt udtryk for hende selv. Hun bruger ofte at indsætte papirklip og sample objekter eller avistekster fundet i aviser fra Østen. Hun lader sig også inspirere fra digte, som hun har læst. Senest har hun udarbejdet en spartleteknik, hvor hun benytter sig af tape for at afgrænse flader, som således fremstår som silhuetter af bygninger, som hun har set. Hun har udstillet mange steder og modtaget meget undervisning. Der er fernisering på begge udstillinger den 6. januar kl. 11 til 12.30 i Kultur- og Borgerhuset, Vallensbæk Stationstorv 40, 2665 Vallensbæk Strand. Ulla Storm udstilles i Kommunalbestyrelsessalen Havet, mens Rita Jørgensen udstilles i biblioteket. Udstillingerne varer til den 1. marts 2018.