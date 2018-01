Dodo & The Dodos på Glostrup Festival

Dodo & The Dodos er det første navn til Glostrup Festival. Foto: Pressefoto

GLOSTRUP. Glostrup Festival har afsløret de to første navne til sommerens festival. Det er Dodo & The Dodos samt Hjalmer Larsen, der er søn af Kim Larsen

Af Jesper Ernst Henriksen

Dodo & The Dodos kender vi tilbage fra firserne med ”Vågner i Natten” og Sømand af Verden”. Men det stoppede ikke der.

Bandet har nu 30 års live-erfaring i bagagen og utallige hits, hvoraf flere nærmest er blevet landeplager.

Vi skal en tur down memory lane, når Dodo & The Dodos spiller på Store Scene om lørdagen til Glostrup Festival 2018.

I den anden ende af tidslinjen har vi Hjalmer Larsen, som har sunget sig ind i vores hjerter med sine folkelige melodier og karakteristiske stemme. Hits som blandt andet ”Smukkeste Problem” og ”Hvis Du Går” udkom på hans første EP sidste år.

Til august i år kan vi høre ham om lørdagen på Store Scene til Glostrup Festival. Hjalmar Larsen har også fået opmærksomhed, fordi han er søn af Kim Larsen. Musikken er dog helt hans egen.

Programmet til Glostrup Festival 2018 er stadig under udvikling, men arrangørerne lover masser af musik, fede aktiviteter med Glostrups virksomheder, foreninger og andre aktører, tivoli og ikke mindst frivillighed og fællesskab i rå mængder – kort sagt alt hvad der hører sig til en rigtig festival.