Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 52-2017 og 1-2018

Af Heiner Lützen Ank

45-årig sigtet for kørsel i frakendelsestiden

VALLENSBÆK. Fredag den 29. december kl. 17.35 blev en 45-årig mand fra Dragør sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Køge Bugt Motorvejen nær Vallensbæk. Manden erkendte på stedet, at han tidligere har fået frakendt sin førerret.

30-årig sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Lørdag den 30. december kl. 12.24 blev en personbil bragt til standsning på Daruplund i Brøndby på grund af for høj fart. Føreren, en 30-årig mand fra Brøndby, blev anholdt og sigtet for narkokørsel, da en test i forbindelse med standsningen gav positivt udslag for kokain. Manden blev bragt til Albertslund Politigård, hvor han erkendte sig skyldig.

25-årig sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Lørdag den 30. december kl. 21.38 erkendte en 25-årig mand fra Brøndby, at han var påvirket af kokain, da han blev bragt til standsning af en patrulje på Brøndby Nord Vej. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.

Politiet efterforsker bilbrand

BRØNDBY. Søndag den 31. december kl. 23.35 modtog politiet en anmeldelse om, at der var brand i en personbil på Dyringparken i Brøndby Strand. Politiet foretog en gerningsstedsundersøgelse og efterforsker nu fortsat, hvordan branden opstod.

51-årig sigtet for spirituskørsel

BRØNDBY. Mandag den 1. januar kl. 13.17 bragte en patrulje en personbil til rutinemæssig standsning på Motorring 3 nær Brøndby. Føreren, en 51-årig mand fra Næstved, viste sig at have en promille over det tilladte, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel. Manden erkendte, at han havde drukket for meget.

17-årig sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Tirsdag den 2. januar kl. 04.10 erkendte en 17-årig mand fra Albertslund, at han endnu ikke havde taget kørekort, da han blev standset af en patrulje på Herstedøstervej i Glostrup.

38-årig fik tildelt straksbøde

GLOSTRUP. Tirsdag den 2. januar kl. 14.45 fik en 38-årig mand tildelt en straksbøde, efter han blev tilbageholdt for butikstyveri i et supermarked i Glostrup Shopping Center, da han havde forsøgt at stjæle fire flakser spiritus. Han erkendte sig skyldig.

Politiet efterforsker villaindbrud

VALLENSBÆK. Tirsdag den 2. januar kl. 15.30 anmeldte en 71-årig mand, at han havde haft indbrud i sin villa på Delta Park i Vallensbæk. En patrulje kørte adressen for at foretage en undersøgelse af gerningsstedet for at indsamle spor.